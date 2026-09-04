Vinculan a proceso a Arturo "N" por feminicidio de Paola Buenrostro

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Ciudad de México.- Arturo "N" fue vinculado a proceso como presunto responsable del feminicidio de Paola Buenrostro, luego de que el crimen fuera reclasificado durante la segunda audiencia del caso.

La resolución fue informada este viernes por la activista Kenya Cuevas al salir de las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México.

"Hoy se clasificó como feminicidio. Se debe reconocer que cuando la Fiscalía escucha, tiene un impacto distinto", declaró Cuevas, quien era amiga de Buenrostro y presenció los hechos.

La activista consideró que la determinación representa un precedente para el acceso a la justicia de las personas trans en México.

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Explicó que durante la audiencia se reconoció el trabajo sexual como una actividad laboral y se tomó en cuenta la recomendación relacionada con el caso de Vicky Hernández, considerado un referente internacional en materia de violencia contra mujeres trans.

Antes de la audiencia, Cuevas denunció actos de violencia contra ella y otras activistas. También afirmó que había recibido amenazas de muerte, aunque no se proporcionaron mayores detalles sobre esos hechos o las investigaciones correspondientes.

Durante las protestas, integrantes de colectivos trans realizaron pintas en las oficinas centrales de la Policía de Investigación.

Elementos del agrupamiento Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, equipados con cascos y escudos, fueron desplegados en las instalaciones ante las manifestaciones registradas durante la última semana.

Victoria Sámano, directora de la asociación Lleca, cuestionó la actuación de la Fiscalía capitalina y sostuvo que la institución no reconoció inicialmente la identidad de género de Kenya Cuevas y Paola Buenrostro.

Las manifestantes también exigieron la destitución de Brenda Bazán, fiscal de Investigación del Delito de Feminicidio, a quien responsabilizaron de haber clasificado originalmente el caso como homicidio.

Al concluir la audiencia, Cuevas agradeció el acompañamiento de quienes se manifestaron para exigir justicia y respeto a la identidad de género de las víctimas.

En el exterior del Poder Judicial permaneció el operativo policial, mientras las activistas colocaron mensajes de denuncia y de solidaridad con las mujeres trans víctimas de violencia.