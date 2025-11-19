Descarta CSP intervención militar de EU

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó el martes una posible intervención militar de Estados Unidos en el territorio mexicano para detener a narcotraficantes y ratificó que habrá colaboración en materia de seguridad con Washington, pero “sin subordinación”.

Así reaccionó Sheinbaum a las afirmaciones que realizó la víspera el presidente Donald Trump, quien se mostró dispuesto a lanzar un ataque a México para frenar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

“Nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero”, dijo la mandataria en su conferencia matutina al ser interrogada sobre los comentarios de Trump, quien volvió a criticar la actuación de su vecino y principal socio comercial para enfrentar a los poderosos cárteles mexicanos.

Claudia Sheinbaum recordó que en las diferentes oportunidades que ha conversado con Donald Trump le ha ofrecido apoyo para combatir a los grupos delictivos en México, pero que ella siempre se ha negado a cualquier intervención. “Hay colaboración y coordinación, pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención”, agregó.

“¿Querría ataques en México para detener las drogas? Por mí está bien, lo que sea necesario para detener las drogas”, expresó Trump en la Oficina Oval al reconocer que “estaría orgulloso” de hacer esas acciones porque “salvaríamos millones de vidas”.

En septiembre pasado México y Estados Unidos acordaron estrechar la colaboración en materia de seguridad durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a la capital mexicana. En esa oportunidad se anunció la conformación de un “grupo de alto nivel” para dar seguimiento a la coordinación bilateral para el combate al narcotráfico, el tráfico ilegal de migrantes y armas y el robo de combustible.

Rubio se ha mostrado más conciliador frente a México y ha descartado una intervención militar estadounidense en el territorio mexicano. La embajada de Estados Unidos en México difundió el lunes en su cuenta de X un video en el que retomó unos comentarios del secretario de Estado en los que afirmó que “no vamos a tomar acción unilateral, ni entrar y enviar fuerzas estadounidenses a México”.