Desmantelan red de lavado de dinero y falsificación
Cae líder del grupo delincuencial "Caballito", junto a siete sujetos más
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este viernes del desmantelamiento de El Caballito, una red criminal dedicada "al lavado de dinero y a la falsificación de facturas", en una operación que derivó en la detención de dos de sus líderes, Maikol ´N´ y Salvador ´N´, y el aseguramiento de bienes.
El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, detalló que el esquema fraudulento era gestionado por personas que "diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas".
"Construyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos", explicó sobre esta estrategia que conlleva a la reducción artificial de la carga impositiva o fiscal.
Durante las debidas diligencias se ordenó la aprehensión de dos de sus líderes, Maikol ´N´, Salvador ´N´, así como de Laura ´N´, Luis ´N´, Manuel ´N´, Elda ´N´, Montserrat ´N´ y Lilia ´N´, quienes presuntamente pertenecen a la organización delictiva dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
A través de un operativo, conformado por 440 elementos, señaló que se llevaron a cabo los cateos correspondientes de 30 inmuebles en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
"Se han asegurado 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas", precisó tras indicar que en el operativo se decomisaron miles de pesos mexicanos y moneda extranjera, entre ellas yenes, libras esterlinas, soles, euros y coronas danesas.
no te pierdas estas noticias
Ataque armado en Aquila deja muertos y bloqueos en Michoacán
El Universal
Bloqueos en carreteras y desalojos en hospital regional marcan protesta indígena.
CNDH emite recomendación a IMSS Bienestar
El Universal
Se pide profesionalizar al personal de urgencias y reforzar protocolos para proteger el derecho a la salud.
Sheinbaum impulsa escuelas de fútbol femenil en México
El Universal
Se compromete a presentar avances en acciones sociales vinculadas al Mundial 2026.