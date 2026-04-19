Despiden a Edith en Iztapalapa

Ciudad de México.- Familiares y amigos velan el cuerpo de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, la joven víctima de feminicidio que fue localizada en el sótano de un edificio de la colonia Nonoalco, la madrugada del viernes.

Luego de que autoridades del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México entregaran el cuerpo a sus familiares, despiden a Edith en un funeral privado en la alcaldía Iztapalapa.

La joven salió de su casa el pasado miércoles 15 de abril para dirigirse al inmueble de avenida Revolución, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

Luego de que su familia no supiera más de ella comenzaron una búsqueda por sus medios.

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Los familiares dijeron que luego de levantar una denuncia por la desaparición, un funcionario de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) les exigió dinero para comenzar las investigaciones.

Policías de investigación ingresaron al inmueble la madrugada del viernes 17 de abril y encontraron el cuerpo de Edith en el sótano del inmueble, de acuerdo con la FGJ.

La noche del viernes, la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján, dijo que ya se tenía identificado a un presunto responsable. Posteriormente, policías de Investigación aprehendieron a Juan Jesús “N”, vigilante del edificio donde se encontró el cuerpo de Edith.

La familia de Juan Jesús “N”, aseguró que el joven no es culpable, que fue golpeado tras su captura y que presentarán un video como prueba para demostrar su inocencia.

Ayer se llevó a cabo la audiencia inicial en los juzgados orales de la colonia Doctores, donde el juez de Control a cargo del caso calificó de legal la detención y se le dictó prisión preventiva, por lo que permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

“Queremos justicia tanto como para Edith Guadalupe como para mi hijo, porque yo, como comento, yo como madre digo ¿cómo mi hijo va a hacer un delito así y volver a regresar?, ¿No?, o sea, es ilógico. A mi hijo yo lo conozco, es un niño que es muy conocido, es muy noble, es muy amiguero, o sea, es incapaz de hacer algo así”, expresó la madre de Juan Jesús.

El abogado del imputado, Julián González, señaló que el detenido fue golpeado tras haber sido detenido, la noche del viernes. “También encontramos que tiene signos de que fue golpeado. Entonces voy a hablar con él a efectos (...) de poder meter un protocolo por tortura”.