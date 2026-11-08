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Detectan influenza aviar en Yucatán

Fue en una Unidad de Producción Avícola (UPA) comercial de huevo para plato, en el municipio de Umán

Por El Universal

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Detectan influenza aviar en Yucatán
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      UMAN, Yuc.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) confirmó y activó los protocolos sanitarios internacionales para el control de un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) AH5N1, detectado en una Unidad de Producción Avícola (UPA) comercial de huevo para plato en este municipio.

      La granja afectada contaba con una población de 225 mil 860 aves de postura, cifra que representa únicamente el 0.09 por ciento del inventario nacional, por lo que el evento no impacta la oferta en el mercado.

      El caso fue detectado gracias al reporte de mortalidad inusual de 862 aves emitido por el médico responsable de una granja comercial de postura para huevo.

      A través de un comunicado, la SADER reiteró a la población que este caso no pone en riesgo la avicultura nacional y que el abasto de productos avícolas a nivel nacional está plenamente garantizado y el consumo de carne de ave y huevo es completamente seguro.

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      Ante la notificación de la mortalidad inusual de 862 aves por parte del médico responsable de la granja, el personal oficial del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) acudió de inmediato al lugar.

      Bajo estrictos protocolos de bioseguridad, se tomaron muestras que dieron positivo a IAAP subtipo H5 en el Laboratorio Oficial de Bioseguridad Nivel 2 de Mérida

      Posteriormente, las muestras se trasladaron al Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) en Palo Alto, Ciudad de México, para la realización de pruebas complementarias de aislamiento y secuenciación del virus.

      Por ello, refirió que especialistas de la CPA-Senasica delimitaron un área de riesgo de 10 kilómetros a la redonda e implementaron de inmediato las medidas contraepidémicas internacionales establecidas.

      Asimismo, se aplicó cuarentena definitiva a la UPA y se procedió al despoblamiento total de la granja, disposición sanitaria de las aves, destrucción de desechos y materiales contaminados, así como la limpieza y desinfección de las instalaciones.

      Después de concluir el periodo de vacío sanitario, se introducirán aves centinela para verificar la ausencia del virus antes de autorizar la repoblación.

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