Detienen a 32 en operativos contra extorsión en Edomex
Entre los detenidos hay dos policías de Nezahualcóyotl; aseguraron unos 178 mil litros de gas LP.
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Las autoridades federales llevaron a cabo 38 operativos simultáneos en el Estado de México, dirigidos a la lucha contra la extorsión, homicidios y otros delitos violentos. Como resultado de estas acciones, se detuvo a 32 individuos, entre los cuales se encuentran miembros de la organización conocida como "Los Gigan", identificados con los alias de:
- "Miky Juárez"
- "El Gigan"
- "El Pollo".
Estas personas son presuntamente líderes de grupos implicados en actividades delictivas como la extorsión, tráfico de drogas y comercialización ilícita de gas LP. Incluyendo en las detenciones, hay dos policías municipales de Nezahualcóyotl.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, comunicó que la operación fue el resultado de siete meses de investigación. Durante el desarrollo de este operativo, se aseguraron:
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- Armas de fuego
- Drogas
- Vehículos
- Alrededor de 178 mil litros de gas LP.
"Continuaremos atacando las estructuras criminales, sus fuentes de financiamiento y sus redes de apoyo. Ningún puesto público ni fachada de sindicato servirán como barrera para la delincuencia", afirmó García Harfuch a través de sus redes sociales.
En la realización de estas acciones de seguridad, participaron diversas instituciones, incluyendo:
- La SSPC
- La Secretaría de la Defensa Nacional
- La Secretaría de Marina
- La Fiscalía General de la República
- La Guardia Nacional
- El Centro Nacional de Inteligencia
- La Secretaría de Seguridad del Estado de México
- La Fiscalía estatal,
con el respaldo de la empresa Pemex.
Este intenso operativo pone de manifiesto el compromiso de las autoridades en la lucha continua contra el crimen organizado en la región, así como la importancia de un enfoque coordinado entre distintas agencias para abordar las problemáticas de seguridad que afectan a la población.
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