Sedesore admite sustitución de 10% de beneficiarios

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Del padrón total de beneficiarios de programas sociales registrados hasta el año pasado, alrededor del 10 por ciento fue sustituido por diferentes motivos, informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).

Desglosó que la salida de los empadronados se debe principalmente a fallecimiento, cambiar de residencia a otro estado y dejar de cumplir con los requisitos, por ejemplo, las madres solteras cuando sus hijos sobrepasan los 18 años de edad, límite etario para que puedan recibir el apoyo.

Explicó que previo a la asignación del esquema asistencialista se cotejan los registros de los diferentes programas, a fin de evitar que una persona o solo una familia concentre diferentes beneficios.

"Aparte es un tema de conciencia, porque yo les he dicho a muchas personas que solicitan un programa, lo primero que les pregunto es: ¿si ya cuentan con un programa social? (...) hay personas que tienen el federal y quieren el estatal y nosotros lo que les decimos (...) es atender a las personas que no tenían este programa social", subrayó.

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Precisó que las tarjetas donde se entregan los beneficios económicos no se tratan de plásticos de ahorro, por lo tanto, en cuanto reciben el depósito deben retirarlo a la brevedad.

Remarcó que es indispensable que la población actualice los números telefónicos de contacto, porque la institución mantiene un seguimiento cuando se detecta que las personas no acuden a la entrega de despensas u otros beneficios gubernamentales.