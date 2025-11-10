Detienen a segundo tirador vs.Colosio

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) delegación Tijuana, Baja California, arrestó a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en Tijuana, quien desde hace más de tres décadas ha sido señalado como el presunto segundo tirador en el asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en 1994 en Lomas Taurinas.

De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones (RND) fue detenido por la Policía Federal Ministerial (PFM) el sábado a las 16:37 horas en la Colonia Los Reyes en Tijuana.

En la descripción es señalado como un hombre de la tercera edad, bigote y cabello entrecano, aproximadamente de 1.65 de altura, portaba camisa manga larga a cuadros con chamarra gris, pantalón de vestir negro y zapatos color café. Lo tiene a su disposición un juez federal, sin embargo, no se precisa el motivo.

El 23 de marzo de 1994 cuando Colosio Murrieta caminaba entre los más de 4 mil asistentes a un acto de campaña, fue atacado con disparos y Mario Aburto Martínez fue capturado como el responsable de los hechos.

En esa ocasión también fue aprehendido Sánchez Ortega debido a que su chamarra estaba salpicada de sangre del candidato presidencial, además de que la prueba de rodizonato para saber si una persona ha usado un arma de fuego, dio positivo.

La entonces Procuraduría General de la República lo puso en libertad, porque se estableció que el arma que habían utilizado era de Aburto Martínez.

Edmundo Salas Garza, entonces director del Cisen, justificó la asistencia de Sánchez Romero al argumentar que fue una asignación realizada por la agencia y que las manchas de sangre se debieron a que ayudó a Colosio a subir en la ambulancia, así como la prueba positiva para el rodizonato era porque antes del evento el agente había cargado gasolina él mismo.

“Otro distractor”

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de utilizar el caso Colosio como distractor para que no se hable de los verdaderos problemas del país.

En redes sociales, el dirigente del partido tricolor acusó al gobierno morenista de usar la memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta para cubrir sus errores y tratar de ocultar el cochinero que hay en México.

“¡Otro distractor de la narcodictadura terrorista y comunista! Morena revive el caso Colosio como caja china para tapar el cochinero en el que tienen hundido al país. Tan miserables, que usan la memoria de un priista excepcional para cubrir su ineptitud”, lamentó.