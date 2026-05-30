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Diálogo, aún sin avances: CNTE

La segunda mesa con la Segob terminó sin resultados

Por El Universal

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Diálogo, aún sin avances: CNTE
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      Ciudad de México.- "No hay avances". Ese fue el balance que hizo la secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yenny López Martínez, tras la segunda mesa que sostuvo el magisterio oaxaqueño con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la SEP, Mario Delgado; el director general del ISSSTE, Martí Batres; y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

      La reunión se prolongó por casi siete horas, pero, según la dirigencia sindical, no hubo respuestas satisfactorias a las demandas centrales del movimiento ni señales de que la Presidenta esté dispuesta a recibir directamente a la Coordinadora.

      "Se puede reunir con empresarios, con banqueros, con grupos internacionales, pero no con el magisterio", declaró López Martínez al término del encuentro con la Segob.

      La dirigente explicó que la reunión dio continuidad a la primera mesa realizada el martes pasado, la cual concluyó sin acuerdos de fondo. Además, recordó que la mesa de justicia celebrada el miércoles fue suspendida tras la agresión contra docentes ocurrida en Mitla, presuntamente encabezada por el entonces presidente municipal, Saúl López Queroz, quien posteriormente solicitó licencia al cargo. La dirigente adelantó que los detalles de la negociación serán presentados este sábado en la Asamblea Estatal de la Sección 22, donde se definirá la ruta a seguir. 

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      Los maestros se tomaron el Aeropuerto de la ciudad de Oaxaca, en la región de Valles Centrales. Las acciones de presión también contemplaron el cierre de instalaciones de Pemex en las regiones del Istmo, Sierra y Tuxtepec, así como distintos bloqueos en plazas de cobro.

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