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Asegura Marina una tonelada de cocaína en Chiapas y Oaxaca

En dos operativos frente a Chiapas y Oaxaca, Semar decomisó 32 bultos con más de 1,1 toneladas de cocaína.

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 08:20 a.m.
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Asegura Marina una tonelada de cocaína en Chiapas y Oaxaca
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      En dos acciones realizadas frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a un presunto infractor de la ley y aseguraron 32 bultos con un peso de más de una tonelada de cocaína.

      En un primer evento los navales aseguraron 16 bultos con 629 kilos de cocaína, mientras que en una segunda acción localizaron 16 bultos con 520 kilos de esa sustancia.

      En un comunicado la dependencia señaló que a la persona detenida le fueron leídos sus derechos de ley y, junto con la presunta droga, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

      Estos aseguramientos representan una afectación económica de 272 millones 898 mil 198 pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.

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      En la presente administración suman más de 97 toneladas de cocaína aseguradas en la mar. "Una vez determinado el peso ministerial del aseguramiento actual, este se incorporará al acumulado".

      La Semar resaltó que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

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