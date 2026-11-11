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Sheinbaum dice desconocer el paradero de Taddei

La presidenta afirmó que Migración no puede divulgar los registros de la exfuncionaria electoral

Por Pulso Online

Noviembre 11, 2026 11:25 a.m.
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Claudia Sheinbaum fue consultada sobre la ubicación de Guadalupe Taddei | Foto vía EFE

Claudia Sheinbaum fue consultada sobre la ubicación de Guadalupe Taddei | Foto vía EFE

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      La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este miércoles que desconoce dónde se encuentran Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de material electoral.

      La mandataria fue consultada sobre si alguno de los dos había salido del país.

      Durante su conferencia matutina, Sheinbaum respondió que el Instituto Nacional de Migración (INM) no puede divulgar esa información porque se trata de datos personales. También pidió esclarecer los señalamientos por el manejo de recursos durante la gestión de Taddei.

      Las declaraciones se produjeron un día después de que la consejera presidenta del INE, Blanca Cruz, informara que Taddei había enviado un escrito para formalizar la entrega de sus oficinas al Órgano Interno de Control, según publicó Infobae.

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      El INE presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles delitos en el manejo de recursos relacionados con los señalamientos sobre la exfuncionaria y el contratista. Corresponde a la Fiscalía determinar si existen responsabilidades penales.

      En la misma conferencia, Sheinbaum sostuvo que las elecciones de 2027 están garantizadas, tras el recorte de 6 mil millones de pesos al presupuesto del INE aprobado por la Cámara de Diputados.

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