Cae el "Beto Leyva" en Tijuana; es acusado de tráfico de personas

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención en Tijuana, Baja California, a José Alberto "N", alias "Beto Leyva", identificado como integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, "La Rana" y "El Aquiles".

En redes sociales, García Harfuch notificó que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República llevaron a cabo las acciones para lograr la detención.

"La Rana" y "El Aquiles" encabezan una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango.

De acuerdo con las investigaciones, "Beto Leyva" coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California. También está relacionado con secuestros de migrantes, por quienes exigían pagos a sus familiares en Estados Unidos a cambio de su liberación.

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También se le vincula con negocios utilizados para lavar dinero de esta organización y con una red dedicada a obtener armas y vehículos robados en Estados Unidos.

El secretario de Seguridad informó que la detención se realizó durante cateos autorizados por un juez, como parte de una investigación por delincuencia organizada.

De acuerdo con las autoridades, "Beto Leyva" cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos. Para esta acción se contó con el intercambio de información e inteligencia con el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés: Homeland Security Investigations) de Estados Unidos.

En estas acciones participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).