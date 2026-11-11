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Reparten kits menstruales en prepa de la capital

La Secretaría de Salud estatal acompañó la entrega con orientación

Por Pulso Online

Noviembre 11, 2026 11:17 a.m.
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Reparten kits menstruales en prepa de la capital
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      Estudiantes de la preparatoria Margarita Cárdenas de Rentería, en la capital de San Luis Potosí, recibieron kits menstruales de la Secretaría de Salud estatal durante una jornada en la que también se abordaron prácticas de autocuidado.

      La titular de la dependencia, Leticia Mariana Gómez Ordaz, señaló que la actividad busca facilitar el acceso a productos de higiene menstrual y ofrecer información confiable sobre los cambios que ocurren durante la pubertad. La Secretaría no precisó cuántos kits entregó ni qué productos incluían.

      La dependencia informó que también lleva productos y orientación a domicilios mediante el programa Visitando Corazones. Por su parte, el DIF Estatal opera Menstruación Digna para Todas, dirigido a niñas, adolescentes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

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