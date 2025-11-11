El frente frío 13 afecta a 5 estados

Ciudad de México.- El frente frío número 13 ha provocado caída de árboles, apagones y múltiples afectaciones en al menos cinco estados del país.

En Hidalgo, las lluvias que trajo consigo el frente frío, provocaron en Huehuetla, deslizamientos en las localidades de Canjoy, Vista Hermosa y San Ambrosio; mientras que en el municipio de San Salvador se reportó el desbordamiento de un canal de aguas residuales en la comunidad de La Lagunilla.

Por las fuertes rachas de viento del frente frío, en Oaxaca, autoridades del municipio de Santa María Yucuhiti, en la región Mixteca, suspendieron las clases, y reportaron pueblos incomunicados, sin energía eléctrica, caída de árboles, afectaciones en los cultivos, así como caída de techos.

Las fuertes rachas también dejaron árboles y cables caídos en el centro de Tampico, Tamaulipas. Por ejemplo, en la colonia Aurora, un poste de alumbrado cayó sobre un taxi, sin que hubiera lesionados.

En Mérida, Yucatán, también hubo caída de árboles y apagones en el segundo cuadro y varias áreas del oriente y sur de la ciudad. En la zona costera se ordenó el cierre de puertos en todo el litoral yucateco hasta nuevo aviso.

En las partes altas del Cofre de Perote, una montaña cercana a Xalapa, Veracruz, se registró caída de aguanieve.

El estado de Chihuahua tuvo en algunos municipios de la entidad temperaturas bajo cero. Se tuvieron las temperaturas más bajas en Majalca -4.1°C, El Vergel y Namiquipa -4.0°C, al igual que en la ciudad de Chihuahua, Nuevo Casas Grandes 3.7° y Ciudad Juárez de 4 grados centígrados.