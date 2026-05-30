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"El futbol lo pueden jugar las mujeres"

Por El Universal

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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"El futbol lo pueden jugar las mujeres"
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      Ciudad de México.- La joven veracruzana Yolett Cervantes Cuaquehua, de 21 años de edad, fue anunciada como la ganadora del boleto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para asistir a la inauguración del Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Ciudad de México.

      "En efecto, el futbol también lo pueden jugar mujeres", expresó Sheinbaum Pardo —quien verá la inauguración en el Zócalo— y pidió a las autoridades del deporte mantener contacto con todas las participantes para integrarlas en equipos y torneos que permitan dar continuidad a su desarrollo deportivo.

      En Palacio Nacional, Yolett, originaria de El Carril, en Tlaquilpa, Veracruz, recibió el boleto 001 tras resultar vencedora en el concurso Representa a México en la Inauguración del Mundial, una convocatoria que reconoció las habilidades de niñas y jóvenes futbolistas mediante pruebas de dominio de balón.

      También fueron reconocidas otras tres jóvenes que asistirán a partidos de la justa mundialista. Se trata de Brianna Ameli Medina Cortés, de 18 años y originaria de la alcaldía Iztapalapa, quien obtuvo el boleto de la Jefa de Gobierno Clara Brugada; Daira Yaretzi Díaz García, de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, y Karla Itzel Peña Vilchis, quienes asistirán a encuentros en Guadalajara y Monterrey.

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