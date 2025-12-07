El precio del diésel rebasa los 27 pesos

Ciudad de México.- El precio promedio del diésel lleva cinco meses seguidos rebasando los 26 pesos por litro en el territorio mexicano, indican los registros de la Comisión Nacional de Energía.

Sin embargo, las estaciones de Quintana Roo y Oaxaca ofrecieron el principal combustible del transporte de carga y pasaje por arriba de 27 pesos en octubre. En el otro extremo, con los precios menos caros, están Tamaulipas y Baja California, al venderlo en poco más de 25.

Los expertos de la consultoría PetroIntelligence explicaron que casi la mitad del precio del diésel se debe al costo de la molécula, calculado a partir de la cotización publicada para la Costa del golfo, así como en el tipo de cambio, ya que se importa parte del combustible.

Estos factores están sujetos a fluctuaciones por conflictos geopolíticos, incertidumbres económicas y eventos globales, que impactan en los precios del petróleo y, como consecuencia, en las cotizaciones internacionales del diésel, comentaron.

Se suman los márgenes del importador y comercializador, gastos logísticos y costos de la última milla o flete a la estación de servicio.

Los gravámenes son clave, ya que el IEPS aporta 26% del precio y el IVA, 16%. Finalmente, el margen bruto de expendio, que representa la ganancia de la estación de servicio, supone 7% del precio final.

A fines de febrero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con gasolineros para topar el precio de la gasolina regular en 24 pesos, pero excluyó al combustible premium y el diésel.