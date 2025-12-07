Desclasifica el AGN expediente de Gertz

Ciudad de México.- El Archivo General de la Nación (AGN) desclasificó el expediente que hizo la Dirección Federal de Seguridad (DFS) del exfiscal Alejandro Gertz Manero, en donde se afirma que fue asesor de esa temida corporación policiaca.

En docenas de reportes de la DFS a las que tuvo acceso El Universal se detallan prácticamente todos los movimientos de Gertz Manero, desde juntas de trabajo en el servicio público federal hasta aspectos de su vida privada, incluida la fecha de su santo.

En las fichas elaboradas por agentes de la DFS, y que se encuentran dentro del llamado Palacio Negro de Lecumberri, también se revelan cartas que enviaba el exfiscal al entonces subdirector de la DFS, Miguel Nazar Haro.

En el reporte Exp.1_1 localizado en el fichero 74 se detalla información de datos personales del exfiscal, como su fecha de nacimiento, dirección de su domicilio en Las Lomas, nombre de sus padres y esposa, número telefónico, así como nivel de estudios. Incluso, se informa el día de su onomástico. Además, en la ficha se resalta que Alejandro Gertz Manero ingresó a la DFS por recomendación del entonces director de esa institución, Francisco Javier García Paniagua.

También destaca la gran cantidad de reportes que realizaron agentes de la DFS sobre la intermediación de Gertz Manero cuando fungía como Procurador de la Defensa del Trabajo en 1980 en las protestas de los integrantes de la Asociación Nacional de Beisbolistas (Anabe) en la revisión de un nuevo contrato con directivos de la Liga Mexicana de Beisbol.