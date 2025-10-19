En pobreza, 38% de los afectados por inundación

Ciudad de México.- El año pasado, 38.1% de la población de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, los estados más afectados por las recientes lluvias y anegaciones, estaba en situación de pobreza.

Esta cifra equivale a 8.9 millones de habitantes, 3.5 millones menos que en 2020, de acuerdo con información del Inegi.

Sin embargo, a consecuencia del desastre climático, expertos temen que una parte de estos 3.5 millones que salieron de la pobreza vuelvan a caer en esta situación o, incluso, en pobreza extrema, debido a la pérdida de su vivienda y medios de subsistencia.

“En los últimos cinco años, algunos habitantes de los municipios afectados podrían haber superado su estado de pobreza o pobreza extrema, pero lamentablemente por las afectaciones de las fuertes inundaciones, podrían haber retrocedido de nueva cuenta a ese estatus de pobreza o pobreza extrema”, dijo José Nabor Cruz, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y quien fue secretario ejecutivo del Coneval.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aproximadamente 3 millones de personas habitaban los 91 municipios más afectados por las lluvias en estas cinco entidades, de los cuales 2 millones (67% de su población) estaban en situación de pobreza en 2020, según la última medición municipal que realizó el extinto Coneval.

En 2020, el Coneval encontró que 1.6 millones (54%) de los habitantes de los municipios más afectados de las cinco entidades carecían del acceso a los servicios básicos en la vivienda, y 851 mil (28%) tenían problemas para conseguir alimentación nutritiva y de calidad.

También 540 mil personas (18%) sufrían por la calidad y espacios de la vivienda, y 539 mil (18%) carecían de acceso a los servicios de salud. Todos estos problemas se habrán agudizado por las recientes lluvias. El problema empeora si tomamos en cuenta que, según los reportes oficiales, los municipios donde el impacto de las lluvias e inundaciones fue peor registraron en su mayoría tasas de pobreza superiores a 70% de sus habitantes en 2020.

Por ejemplo, Coyutla fue el municipio más afectado de Veracruz, donde 84% de las personas se encontraban en pobreza hace cinco años, así como Espinal, en el mismo estado, con 78% de su población atrapada en esta situación.

También están Tianguistengo, Hidalgo, donde 79% son pobres; y Huehuetla, también en Hidalgo, con 76%. Igual destacan Tlacuilotepec, Puebla, cuya tasa de pobreza fue de 84%; y Pahuatlán, 83%; mientras en Tampacán y San Vicente Tancuayalab, ambos en San Luis Potosí, registraron una tasa de 77.1%, respectivamente. En el caso de Querétaro sobresalen Pinal de Amoles, con 72%, y San Joaquín, 43%, indican datos del Coneval.