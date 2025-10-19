logo pulso
Muere menor en ataque en Navolato

Por El Universal

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Muere menor en ataque en Navolato

Culiacán, Sin.- En una de las calles de la colonia Las Cañitas, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, un grupo de personas de diversas edades que convivían, fueron atacados por hombres armados con fusiles automáticos, un adolescente de nombre Alexis “N” de 14 años resultó muerto y cuatro hombres más heridos.

Los cuerpos de auxilio que se presentaron en el sitio en compañía de elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército atendieron a cuatro adultos con impactos de bala, a los cuales estabilizaron y los trasladaron a hospitales de la capital del estado.

En el lugar del ataque por civiles armados, los lesionados fueron identificados con los nombres de Carlos “N” de 44 años, Luis Ángel “N”, de 23, Norberto “N” de 57 y Victorino “N” de 37 años de edad.

Sobre el menor que resultó muerto, de nombre Alexis, de 14 años, recién había llegado al lugar a bordo de una motocicleta, en donde había varias personas reunidas afuera de una casa platicando y conviviendo, cuando llegaron varias personas armadas y sin decir palabra, les dispararon en repetidas ocasiones.

El cuerpo de Alexis “N”, quien intentó correr al escuchar las primeras detonaciones de las armas automáticas, quedó tirado sobre la calle Plan de Ayala, en la colonia Las Cañitas, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

