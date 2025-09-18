logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

“Entregaron a Quintero por órdenes de Trump”

Por El Universal

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
“Entregaron a Quintero por órdenes de Trump”

CIUDAD DE MÉXICO.- La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó este miércoles que México entregó al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero “por instrucciones” del presidente Donald Trump.

Bondi dijo que “a principios de este mes, tuve el honor de presentar a la familia del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena, fallecido en acto de servicio”, a Trump.

El mensaje va acompañado de fotos de Enrique Jr., hijo de “Kiki”, con Trump. Enrique Jr. actualmente juez de California.

En el post, Bondi asegura que “en febrero, siguiendo las instrucciones del presidente Trump, recibimos de México la custodia del asesino de Kiki”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También dice que Enrique Jr. continúa “con el orgulloso legado de su padre en el ámbito de la aplicación de la ley”.

Camarena murió a manos de Caro Quintero, entonces líder del Cártel de Guadalajara, el 9 de febrero de 1985 en Guadalajara.

El 27 de febrero, el gobierno mexicano entregó al capo mexicano junto con otros 28 narcotraficantes, incluyendo antiguos líderes del cartel de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, “Tony” Montana, CJNG, y “Chango” Méndez, La Familia Michoacana.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Extraditan a “El Abuelo
Extraditan a “El Abuelo

Extraditan a “El Abuelo

SLP

El Universal

Hernán Bermúdez está siendo trasladado a México en un avión ejecutivo de la FGR

Pide CSP llegar a fondo de “huachicol” fiscal
Pide CSP llegar a fondo de “huachicol” fiscal

Pide CSP llegar a fondo de “huachicol” fiscal

SLP

El Universal

Madres buscadoras sufren extorsiones: colectivos
Madres buscadoras sufren extorsiones: colectivos

Madres buscadoras sufren extorsiones: colectivos

SLP

El Universal

Presentaron en Ciudad Juárez Diagnóstico sobre seguridad

Golpean estudiantes a director por acoso sexual
Golpean estudiantes a director por acoso sexual

Golpean estudiantes a director por acoso sexual

SLP

El Universal