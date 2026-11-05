Elecciones en EU debilitan a Trump y al Partido Republicano

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- Las elecciones de medio término en Estados Unidos dejaron al presidente Donald Trump debilitado políticamente, luego de que el Partido Republicano perdiera el control de la Cámara de Representantes y el Senado, un revés que limitará su capacidad para impulsar su agenda durante los últimos dos años de su administración y lo obligará a negociar con los demócratas.

Trump enfrenta derrota en elecciones medio término 2026

En esta edición de Con los de Casa, David Aponte, director general editorial de EL UNIVERSAL y la columnista Mayte Azuela conversaron con Guadalupe Galván, editora de Mundo; Max Aub, corresponsal en EU y Solange Márquez, analista y columnista de este diario, sobre las posibles consecuencias de la derrota de Trump y los republicanos.

El resultado convirtió a Trump en un político conocido como pato cojo (lame duck), una expresión utilizada para describir a un mandatario que pierde fuerza política al dejar de contar con el respaldo mayoritario del Congreso.

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En este caso, el republicano perdió ambas cámaras y también a aliados políticos en las gubernaturas, como Greg Abbott en Texas.

"Pierde el control del Congreso, pero en este caso no es solo eso, está perdiendo a los republicanos y para él eso sí es peligroso", comentó Guadalupe Galván.

La guerra contra Irán y sus consecuencias políticas

Sin embargo, Trump adelantó que podría recurrir al veto para frenar las iniciativas demócratas, la pérdida de la mayoría republicana lo obligará a buscar acuerdos legislativos.

Incluso, comenzó a hablar de negociar, ante la dificultad de mantener el control político que tuvo durante los primeros dos años de su gobierno.

A este escenario se suma el distanciamiento de figuras republicanas que buscan proteger su futuro político.

Entre ellas destaca el vicepresidente JD Vance, quien atribuyó la derrota a la guerra contra Irán, una decisión impulsada por Trump.

"Ahí yo creo que ya vamos a empezar a ver a aquellos que tienen la intención de liderar el Partido Republicano y los que tienen aspiraciones presidenciales empezando por JD Vance, pero siguiendo después también con Marco Rubio", aseguró Solange Márquez.

La guerra contra Irán, además de generar rechazo entre sectores del electorado, tuvo consecuencias económicas para los estadounidenses, particularmente por el incremento en los precios de la gasolina.