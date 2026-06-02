CNTE paraliza estaciones del Metrobús en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- Diversas estaciones del

se mantienen cerradas debido a la presencia de

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de la(CNTE) en elcapitalino, que ha afectado el servicio, especialmente de la–que en su tramo sur va de– misma que se mantiene sin servicio.Lashan obligado al sistema a suspender el servicio ende sus rutas Sur, Norte y Aeropuerto, afectando a miles de usuarios que se desplazan diariamente hacia ely el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).De acuerdo con eldel(12:34 horas), laopera de manera parcial por presencia dede la CNTE, por lo que quedaron suspendidos los recorridos en distintos puntos estratégicos del primer cuadro de la Ciudad de México.¿Qué estaciones están cerradas en ladelLade la, que normalmente conectacon, presenta cierres en varias estaciones ubicadas en elLasson:Alcaldía CuauhtémocPlaza de la RepúblicaAmajacDefensoría PúblicaJuárezMercados de San JuanEje CentralEl SalvadorIsabel la CatólicaMuseo de la CiudadPino Suárez Sur20 de NoviembreSan PabloMercado de Sonora SurLa MercedLas CrucesCircunvalaciónArchivo General de la Nación.Laterminal queen este corredor es, mientras que el servicio hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también registra modificaciones.-----también registran afectacionesLas movilizaciones también impactan otras rutas que atraviesan elEn la, el servicio permanece suspendido entre las estaciones, mientras que los autobuses únicamente operan de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero a Insurgentes.Por su parte, lapresentaentre, por lo que el servicio opera únicamente en tramos parciales desde Indios Verdes y Hospital Infantil La Villa hacia Glorieta Violeta.Ela los usuarios a consultar constantemente el estado del servicio antes de iniciar sus traslados, ya que las manifestaciones continúan en distintos puntos del, zonas donde se concentra la mayor parte de las afectaciones.