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CNTE paraliza estaciones del Metrobús en CDMX

Miles de usuarios del Metrobús en CDMX enfrentan interrupciones en sus traslados por manifestaciones en el Centro Histórico.

Por El Universal

Junio 02, 2026 03:25 p.m.
A
CNTE paraliza estaciones del Metrobús en CDMX
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- Diversas estaciones del

      Metrobús
      se mantienen cerradas debido a la presencia de manifestantes

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      de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico capitalino, que ha afectado el servicio, especialmente de la Línea 4 –que en su tramo sur va de Buenavista a San Lázaro– misma que se mantiene sin servicio.
      Las interrupciones han obligado al sistema a suspender el servicio en tramos completos de sus rutas Sur, Norte y Aeropuerto, afectando a miles de usuarios que se desplazan diariamente hacia el Centro Histórico, San Lázaro y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
      De acuerdo con el último reporte del Metrobús (12:34 horas), la Línea 4 opera de manera parcial por presencia de manifestantes de la CNTE, por lo que quedaron suspendidos los recorridos en distintos puntos estratégicos del primer cuadro de la Ciudad de México.
      ¿Qué estaciones están cerradas en la Línea 4 del Metrobús?
      La Ruta Sur de la Línea 4, que normalmente conecta Buenavista con San Lázaro, presenta cierres en varias estaciones ubicadas en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma.
      Las estaciones sin servicio son:
      Buenavista
      Alcaldía Cuauhtémoc
      Plaza de la República
      Amajac
      Defensoría Pública
      Juárez
      Mercados de San Juan
      Eje Central
      El Salvador
      Isabel la Católica
      Museo de la Ciudad
      Pino Suárez Sur
      20 de Noviembre
      San Pablo
      Mercado de Sonora Sur
      La Merced
      Las Cruces
      Circunvalación
      Archivo General de la Nación.
      La única estación terminal que mantiene operación en este corredor es San Lázaro, mientras que el servicio hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también registra modificaciones.
      -----Línea 1 y Línea 7 también registran afectaciones
      Las movilizaciones también impactan otras rutas que atraviesan el Centro Histórico y Paseo de la Reforma.
      En la Línea 1, el servicio permanece suspendido entre las estaciones Reforma y Hamburgo, mientras que los autobuses únicamente operan de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero a Insurgentes.
      Por su parte, la Línea 7 presenta interrupciones entre Hidalgo y Alameda Tacubaya, por lo que el servicio opera únicamente en tramos parciales desde Indios Verdes y Hospital Infantil La Villa hacia Glorieta Violeta.
      El Metrobúsexhortó a los usuarios a consultar constantemente el estado del servicio antes de iniciar sus traslados, ya que las manifestaciones continúan en distintos puntos del Centro Histórico y Paseo de la Reforma, zonas donde se concentra la mayor parte de las afectaciones.

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