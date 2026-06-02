Al estilo de las telenovelas: recrean con IA lista de México

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La presentación de los convocados de México para el

tomó un giro inesperado en

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. Luego de que se revelara la lista oficial de losque defenderán la camiseta nacional, aficionados utilizaron la(IA) para crear un peculiaren las clásicas, logrando millones de visualizaciones y una ola de comentarios.La producción, bautizada como "", transformó a los integrantes de la Selección Mexicana en personajes de una historia llena de drama, romance y rivalidades, una combinación que rápidamente captó la atención deen plataformas como X y Facebook.La expectativa por conocer a los elegidos determinó el fin de semana, cuando confirmó a losque disputarán la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.El combinado nacional quedó integrado por jugadores de distintas ligas del mundo. En total, fueron considerados 13 futbolistas que militan en Europa, 12 elementos de lay un representante delLa convocatoria también llamó la atención por la mezcla de. Mientras varios jugadores vivirán su primera participación en una Copa del Mundo, figuras comoy Jesús Gallardo aportarán el mayor número de veces que han participado en una de las competencias más importantes del mundo.Tras el, las redes se inundaron de, debates yrelacionados con la convocatoria. Sin embargo, un grupo dedecidió ir más allá y aprovechó las herramientas de la IA para crear una versión completamente diferente de la presentación.El resultado fue unen las icónicas entradas de lasde los años noventa y principios de los dos mil. Bajo el nombre de "", la producción utilizó la canción "", de, para acompañar escenas con los futbolistas como protagonistas.La creatividad detrás del proyecto convirtió una simple convocatoria deportiva en unque rápidamente comenzó a compartirse entre aficionados del futbol yque ni siquiera siguen habitualmente a la selección.La grabación recrea una clásica, asignandoa los integrantes delUno de los momentos más comentados muestra aapareciendo comomientras cabalga hacia la cámara, acompañado por Raúl "Tala" Rangel y Carlos Acevedo, quienes completan el grupo deMás adelante aparecencomo Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo, representados como personajes con tintes de, siguiendo la narrativa típica de las producciones televisivas.Por su parte,como Edson Álvarez, Luis Romo, Erik Lira, Luis Chávez y Álvaro Fidalgo fueron retratados con atuendos inspirados en la, destacando el papel estratégico que desempeñan dentro del esquema del "Vasco" Aguirre.También llamó la atención la representación de, quienes aparecen caracterizados como niños debido a que son dos de los elementos más jóvenes incluidos en la convocatoria.La creatividad de losfue celebrada en, aunque no para todos, pues algunos aprovecharon para lanzar críticas hacia la estructura del futbol mexicano y sus dirigentes.