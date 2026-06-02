PAN rechaza nulidad de elecciones por injerencia extranjera

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional del

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, aseguró que en las elecciones intermedias del 2027 "el tiro que se viene a nivel nacional es entrey el", lo cual también es reconocido "desde el púlpito presidencial".En rueda de prensa en Monclova, Coahuila, advirtió sin embargo, que la reforma al artículo 41 de la Constitución aprobada poren el Congreso de la Unión en materia de, busca crear el andamiaje para que el oficialismo pueda invalidar cualquier elección que pierda con ese pretexto."Hoy nadie quiere injerencia, ni, pero que no nos quieran vender ese. "Todos estamos en ela favor de la"Nada más que preguntamos, entonces si vuelve un juez a pedir lade dos personas porque consideran que tienenentonces eso va a poder tirar una elección, porque eso es", cuestionó."O si el, por poner un ejemplo, publica que el hijo de algún expresidente, yo sé los voy a decir en clave: que se apellide López y que acabe con Obrador, y que tienen una mansión en Houston, vas a tirar una elección porque eso fue", preguntó el líder delConsideró quey laestán construyendo todo unpara no reconocer ninguna derrota electoral en las elecciones del 2027 y 2030, ello ante las evidencias de colusión de sus gobiernos con el crimen organizado.Respecto a la elección del próximo domingo en Coahuila donde se renovará el Congreso local, Romero expuso que la disyuntiva es "si en este estado vas a conservar laque tanto ha costado o si se le van abrir las puertas a los que ya sabemos que se dan la mano con aquellos, para dejarlo claro".