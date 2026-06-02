México solicita a EU y Canadá extender T-MEC por 16 años

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- El

a Estados Unidos y Canadá mantener el

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por otros 16 años y pidió que en todo acuerdo se busque el ", y en consenso" entre las tres naciones.En unadirigida a losdijo que la región registra beneficios por la existencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá () y "continuar este crecimiento económico solo se dará dando certidumbre a los inversionistas que buscan nuestra fortaleza de mercado".Añadió que, "por ende, laes de extender el tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en, y en consenso, a las tres naciones".El, envió unaen la que pide mantener el acuerdo y explica que según lo estipula el Artículo 34, párrafo siete del30 días antes de la revisión de dicho acuerdo, es decir, del primero de julio, las partes pueden presentar sus propuestas a los países socios.Lala dirigió al representante Comercial de los Estados Unidos,, y al Presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y ministro responsable del Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interior y Economía,propicia, da certeza jurídica yExplicó que México realizó una consulta con el sector privado en torno al funcionamiento y beneficios delentre el 17 de septiembre y el 18 de noviembre de 2025, periodo en el que además se realizaronpara robustecer el ejercicio.Como resultado de lo anterior se concluyó que "las consultas reflejaron unasobre el Tratado como un instrumento que propicia la, otorga certeza jurídica y es un motor para la atracción de inversión extranjera directa; al tiempo que las aportaciones coinciden en subrayar la importancia de mantener y preservar este acuerdo - pilar de la integración económica de América del Norte- así como de continuar fortaleciendo las cadenas de producción regionales y la cooperación trilateral en varios ámbitos".Ebrard explicó que "losmanifestaron su apoyo a la, reconocieron las ventajas del mismo, abogaron por la preservación del libre comercio y la eliminación de los aranceles contenidos bajo la Sección 232 y otras medidas no arancelarias (IEPPA, investigaciones 301, entre otras), así como la importancia de fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro frente a los cambios globales y comerciales".Agregó que es importante avanzar en losque se les plantearon el 15 de julio del 2025 y dijo que recientemente el gobierno mexicano presentó dosde trabajo conjunto para fortalecer la integración económica regional y reducir las dependencias de Asia en sectores estratégicos; "incluidas aquellas relacionadas con lasde acero y aluminio, aún pendientes de respuesta".