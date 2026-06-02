Selección mexicana define números para Mundial 2026 en Ciudad de México

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- A sólo nueve días para que la

de Norteamérica se inaugure con el partido de la

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contra Sudáfrica en el estadio Ciudad de México, se han revelado losque usará el equipo dedurante la máxima fiesta.Pordel torneo, los números deben ser estrictamente del 1 al 26, lo que abarca a cada integrante de laEste aspecto interesa sobre todo a los, ya que eles uno de los artículos que más identidad generan durante el certamen.Los números que usará ladurante el1- Raúl Rangel2- Jorge Sánchez3- César Montes4- Edson Álvarez5- Johan Vásquez6- Erik Lira7- Luis Romo8-9-10-11- Santiago Giménez12- Carlos Acevedo13-14- Armando González15- Israel Reyes16- Julián Quiñones17- Orbelín Pineda18- Obed Vargas19- Gilberto Mora20- Mateo Chávez21- César Huerta22- Guillermo Martínez23- Jesús Gallardo24- Luis Chávez25- Roberto Alvarado26- Brian GutiérrezDentro de estas numeraciones, destacan la permanencia dedentro del equipo. Por ejemplo; el experimentado guardametamantendrá en su espalda su icónico número 13, mientras quese queda con la responsabilidad de portar el famoso "9".El "10" lo cargará, mientras que Fidalgo, en su primer torneo importante con la Selección, llevará el "8", igual que en su última etapa en las Águilas.