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Selección mexicana define números para Mundial 2026 en Ciudad de México

Guillermo Ochoa conservará el número 13 y Raúl Jiménez el 9, números emblemáticos para el equipo nacional.

Por El Universal

Junio 02, 2026 03:04 p.m.
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Selección mexicana define números para Mundial 2026 en Ciudad de México
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- A sólo nueve días para que la

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      de Norteamérica se inaugure con el partido de la Selección Mexicana

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      contra Sudáfrica en el estadio Ciudad de México, se han revelado los dorsales que usará el equipo de Javier Aguirre durante la máxima fiesta.
      Por reglamento del torneo, los números deben ser estrictamente del 1 al 26, lo que abarca a cada integrante de la convocatoria.
      Este aspecto interesa sobre todo a los aficionados, ya que el jersey de México es uno de los artículos que más identidad generan durante el certamen.
      Los números que usará la Selección Mexicana durante el Mundial 2026
      1- Raúl Rangel
      2- Jorge Sánchez
      3- César Montes
      4- Edson Álvarez
      5- Johan Vásquez
      6- Erik Lira
      7- Luis Romo
      8- Álvaro Fidalgo
      9- Raúl Jiménez
      10- Alexis Vega
      11- Santiago Giménez
      12- Carlos Acevedo
      13- Guillermo Ochoa
      14- Armando González
      15- Israel Reyes
      16- Julián Quiñones
      17- Orbelín Pineda
      18- Obed Vargas
      19- Gilberto Mora
      20- Mateo Chávez
      21- César Huerta
      22- Guillermo Martínez
      23- Jesús Gallardo
      24- Luis Chávez
      25- Roberto Alvarado
      26- Brian Gutiérrez
      Dentro de estas numeraciones, destacan la permanencia de números icónicos dentro del equipo. Por ejemplo; el experimentado guardameta Guillermo Ochoa mantendrá en su espalda su icónico número 13, mientras que Raúl Jiménez se queda con la responsabilidad de portar el famoso "9".
      El "10" lo cargará Alexis Vega, mientras que Fidalgo, en su primer torneo importante con la Selección, llevará el "8", igual que en su última etapa en las Águilas.

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