Selección mexicana define números para Mundial 2026 en Ciudad de México
Guillermo Ochoa conservará el número 13 y Raúl Jiménez el 9, números emblemáticos para el equipo nacional.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- A sólo nueve días para que laCopa del Mundo de Norteamérica se inaugure con el partido de la Selección Mexicana
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contra Sudáfrica en el estadio Ciudad de México, se han revelado los dorsales que usará el equipo de Javier Aguirre durante la máxima fiesta.
Por reglamento del torneo, los números deben ser estrictamente del 1 al 26, lo que abarca a cada integrante de la convocatoria.
Este aspecto interesa sobre todo a los aficionados, ya que el jersey de México es uno de los artículos que más identidad generan durante el certamen.
Los números que usará la Selección Mexicana durante el Mundial 2026
1- Raúl Rangel
2- Jorge Sánchez
3- César Montes
4- Edson Álvarez
5- Johan Vásquez
6- Erik Lira
7- Luis Romo
8- Álvaro Fidalgo
9- Raúl Jiménez
10- Alexis Vega
11- Santiago Giménez
12- Carlos Acevedo
13- Guillermo Ochoa
14- Armando González
15- Israel Reyes
16- Julián Quiñones
17- Orbelín Pineda
18- Obed Vargas
19- Gilberto Mora
20- Mateo Chávez
21- César Huerta
22- Guillermo Martínez
23- Jesús Gallardo
24- Luis Chávez
25- Roberto Alvarado
26- Brian Gutiérrez
Dentro de estas numeraciones, destacan la permanencia de números icónicos dentro del equipo. Por ejemplo; el experimentado guardameta Guillermo Ochoa mantendrá en su espalda su icónico número 13, mientras que Raúl Jiménez se queda con la responsabilidad de portar el famoso "9".
El "10" lo cargará Alexis Vega, mientras que Fidalgo, en su primer torneo importante con la Selección, llevará el "8", igual que en su última etapa en las Águilas.
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