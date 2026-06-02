Marcha de la CNTE: Causan destrozos y tiran estatuas del Mundial

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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa con sus movilizaciones en el primer cuadro de la capital del país como parte del segundo día del paro nacional indefinido que comenzó ayer, aunque desde el lunes de la semana pasada iniciaron sus movilizaciones.

Los manifestantes avanzaron hacia Avenida Paseo de la Reforma donde se prevé instalen un plantón desde la Torre del Caballito y hasta la Estela de Luz.

Ya estando sobre Reforma, un grupo de manifestantes vandalizaron y tumbaron dos de las estatuas de futbolistas que se colocaron con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego, les quitaron las prendas que las figuras portaban y las quemaron.

Desde muy temprano, los integrantes de la CNTE comenzaron sus movilizaciones en varios puntos de la Ciudad de México. Luego realizaron una conferencia de prensa donde acusaron al gobierno capitalino de las agresiones registradas en la marcha de ayer cuando intentaron llegar al Zócalo.

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También mantuvieron su advertencia que, de no cumplirse con sus exigencias, mantendrán el paro durante el Mundial que comienza la siguiente semana.

Fue en esa conferencia de prensa donde acordaron realizar el plantón sobre Avenida Paseo de la Reforma.

Fotos: El Universal

Fotos:EFE





A este plantón se suma los que mantienen ubicados en la calle Tacuba, desde Allende hasta Eje Central. También en avenida 5 de Mayo, desde Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Simón Bolívar. Al igual que en avenida 20 de Noviembre a la altura de Izazaga.

Además, hay concentraciones en cuando menos cuatro puntos diferentes, principalmente en el centro de la Ciudad de México. Los cuatro lugares se concentración son:

- La sede de la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, en la Colonia Centro.

- Avenida Insurgentes Centro y Avenida Paseo de la Reforma, en la Colonia Juárez.

- Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, en la Colonia Juárez.

- Avenida Circuito Interior, en Bosque de Chapultepec.

Además, se registra afectaciones en el servicio del transporte público, principalmente del Metrobús, en las Líneas 1, 3, 4 y 7, por lo que es importante mantenerse informado y evitar contratiempos. Para ello se puede ingresar a este enlace para saber el estado del servicio en tiempo real.

La CNTE ha advertido a las autoridades federales que extenderán sus movilizaciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 si no cumplen sus demandas que son, entre otras, la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, mejores condiciones laborales, incremento salarial al 100% al sueldo base, alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

También exigen seguridad para la comunidad escolar, mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social y mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé que en las movilizaciones de hoy de la CNTE alcancen un aforo de alrededor de las 8 mil personas.

Las movilizaciones de ayer se tornaron violentas cuando los manifestantes intentaron ingresar al Zócalo de la Ciudad de México y se toparon con vallas puestas por las autoridades capitalinas. Esto provocó enfrentamientos entre uniformados y docentes, registrándose heridos por el uso de petaros y balas de goma.

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A nueve días de que arranque la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA y después de una reunión que se prolongó por casi cuatro horas con funcionarios federales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que regresará este miércoles a una nueva mesa de negociación con el fin de conocer la respuesta del gobierno a sus principales exigencias, entre ellas una reunión directa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros y la derogación de la reforma educativa.

Las autoridades federales se comprometieron a responder este miércoles a las 10:00 horas si existe una ruta para atender las demandas centrales del magisterio y si habrá una reunión con la mandataria federal.

La mesa de este martes fue encabezada por la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, además de subsecretarios y otros funcionarios.

Al término del encuentro, los dirigentes de la Coordinadora señalaron que no hubo avances sustanciales y que continúa sin definirse una fecha para una reunión con Sheinbaum.

"Hoy venimos con la exigencia de que la mesa de negociación tiene que establecerse con la presidenta. Vivimos en un país presidencialista y la última palabra la dice la Ejecutiva. Hoy venimos por respuestas concretas", dijeron los representantes magisteriales.

Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, explicó que la Asamblea Nacional Representativa mandató a la Comisión Nacional Única de Negociación acudir a la mesa con la finalidad de exigir una agenda formal con la titular del ejecutivo federal.

Detalló que luego de varias horas de interlocución con los funcionarios federales, no se obtuvo una respuesta sobre cuándo podría concretarse dicho encuentro.

"Hoy, después de 18 meses, seguimos sin agenda con la Presidenta de la República. Informamos al pueblo de México que sigue la cerrazón y que no hay respuesta para una mesa donde se atiendan las demandas centrales de la CNTE", afirmó.

Durante la reunión, la CNTE también fijó una postura de condena por los hechos de violencia registrados en movilizaciones recientes y responsabilizó al gobierno federal por la represión contra integrantes del movimiento.

Los dirigentes insistieron en que existe un incumplimiento al compromiso gubernamental de no recurrir a actos represivos contra las manifestaciones magisteriales y exigieron reparación integral del daño para los docentes lesionados, así como garantías de no repetición.

Asimismo, demandaron el retiro de las vallas instaladas alrededor del Zócalo capitalino, al considerar que representan una provocación contra las protestas del magisterio.

Marcelino Rodarte Hernández, secretario general de la Sección 58 de Zacatecas, sostuvo que la Coordinadora ha mostrado voluntad de diálogo al acudir a las mesas convocadas por el gobierno, aunque afirmó que hasta ahora no existen resultados concretos.

"El diálogo lo estamos pidiendo y hoy lo estamos exigiendo, pero no un diálogo de oídos sordos. Ya conocen nuestras peticiones. Hoy esperamos salir de aquí con respuestas claras", declaró.

Por su parte, Yenny López Martínez, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, indicó que la dirigencia nacional llevará los resultados de la reunión a la Asamblea Nacional Representativa, instancia que definirá las acciones a seguir.

Explicó que el gobierno únicamente propuso reanudar la mesa este miércoles a las 10 de la mañana, sin comprometerse todavía a una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

"No depende de nosotros como dirigencia aceptar o no esta mesa de seguimiento. Lo vamos a llevar a la Asamblea Nacional Representativa. Estamos enterados de que al menos no se comprometieron hoy a que se va a sentar la Presidenta", explicó.

La dirigente reconoció que entre las bases magisteriales existe molestia por la falta de respuestas a las demandas planteadas desde hace meses y advirtió que el movimiento continuará mientras no existan soluciones concretas.

"Tenemos la misma respuesta desde hace meses. Eso es suficiente para que no sólo el magisterio, sino la sociedad sepa que realmente lo que hemos tenido es una dilación", sostuvo.

La CNTE reiteró que mantiene la huelga nacional iniciada el pasado 1 de lleve a cabo la Asamblea Nacional Representativa una vez que conozca la respuesta que el gobierno federal entregue este miércoles.