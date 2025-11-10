logo pulso
Estados, en alerta por el frente frío 13

Por El Universal

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
Ciudad de México.- En gran parte del territorio mexicano se espera un ambiente de gélido a muy frío, lo que ha puesto en alerta a varios estados del país; algunos de ellos como Hidalgo y Puebla han suspendido las clases debido a la baja en la temperatura.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 13 y la masa de aire de origen ártico que lo acompaña ocasionará un marcado descenso de las temperaturas y posibles heladas y nieblas en los estados del norte, noreste, centro y oriente del país.

En zonas serranas de Chihuahua y Durango se esperan temperaturas mínimas de -15 a -10°C con heladas; en Baja California, Nuevo León y Zacatecas el termómetro marcará de -10 a -5°C.

En los estados de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, la temperatura mínima será de -5 a 0 °C con heladas. En Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Oaxaca, las mínimas alcanzarán de 0 a 5 °C.

El frente frío número 13 en interacción con una vaguada polar y un canal de baja presión ocasionará lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en Hidalgo y Puebla.

Además de lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla; intervalos de chubascos en Nuevo León y Querétaro.

