Crece la violencia en la tierra de López Obrador

Por El Universal

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Crece la violencia en la tierra de López Obrador

Macuspana, Tab.- Una creciente ola de ejecuciones presuntamente por extorsiones, cobro de piso y la disputa de bandas criminales por la plaza enfrenta Macuspana, la tierra natal del expresidente y líder moral de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Tan sólo en los últimos 40 días —entre el 1 de octubre y el 9 de noviembre— se han contabilizado 18 ejecuciones y ocho personas heridas de bala en distintas comunidades del municipio.

El caso más reciente y que ha encendido varias alertas fue el asesinato de dos mujeres, en el ataque otra fue gravemente herida. El hecho ocurrió la madrugada del pasado sábado cuando hombres armados a bordo de un vehículo particular y escoltados por motosicarios arremetieron contra ellas.

La situación de inseguridad en Macuspana cobró relevancia, pues en la mañanera del 11 de noviembre el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, ventiló la detención de los agresores de las mujeres, entre los que había cuatro policías municipales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En entrevista con El Universal, la directora de Análisis y Estadística de Observatorio Ciudadano Tabasco (OCT), Julia Arrivillaga Hernández, aseguró que a un año del gobierno del morenista Javier May Rodríguez el problema de la violencia no está resuelto, pues las ejecuciones y feminicidios se siguen presentando.

