logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES AMOR!

Fotogalería

¡ES AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

“Extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios”

La Coparmex advierte de la ausencia del Estado

Por EFE

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
“Extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios”

Ciudad de México.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, advirtió este viernes, acompañado de presidentes empresariales de más de 100 ciudades del país, que el delito de la extorsión “tiene de rodillas a miles de empresarios”.

El posicionamiento de la cúpula empresarial se dio en el marco de su Encuentro Nacional en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, en donde también se resaltó que en lo que va del año México registra 8,585 víctimas de extorsión, lo que representa un incremento de 5,2 %.

“De estas víctimas, 11,8 % se encuentran en los 43 municipios fronterizos, donde el delito creció 15,2 % respecto al año pasado”, sostuvo la Coparmex en un comunicado de prensa.

Para los representantes del sector privado, la extorsión, además de poner en riesgo la vida de las personas, es un problema que “estrangula las economías locales” y que muestra la “ausencia del Estado” en el desarrollo de multiplicidad de delitos detrás de la extorsión, como “el cobro de piso”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Estas prácticas dejaron de ser marginales para convertirse en una estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos. No podemos permitir que los grupos que operan fuera de la ley sustituyan al Estado, decidiendo quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va”, subrayó el ejecutivo de la Confederación.

En cuanto al número de víctimas de este delito, alertó que muchos casos no son parte del acumulado nacional, pues hay una “cifra negra” provocada por “la falta de denuncia, resultado de la desconfianza social ante la sospecha de colusiones y represalias”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Crece la violencia en la tierra de López Obrador
Crece la violencia en la tierra de López Obrador

Crece la violencia en la tierra de López Obrador

SLP

El Universal

Queman dos vehículos en inmueble de Celaya
Queman dos vehículos en inmueble de Celaya

Queman dos vehículos en inmueble de Celaya

SLP

El Universal

“Extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios”
“Extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios”

“Extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios”

SLP

EFE

La Coparmex advierte de la ausencia del Estado

EU retira visa al alcalde de S. Luis Río Colorado
EU retira visa al alcalde de S. Luis Río Colorado

EU retira visa al alcalde de S. Luis Río Colorado

SLP

SinEmbargo.mx