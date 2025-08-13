EU: terrorismo, en todo México

Ciudad de México.- Estados Unidos asestó este martes un nuevo golpe a México, al actualizar su alerta de viajes para incluir, por primera vez, el factor “terrorismo”, que afecta a 29 estados y la Ciudad de México. A decir de Washington, las únicas entidades a las que es seguro viajar son Campeche y Yucatán.

“En México se producen muchos delitos violentos, entre los que se incluyen homicidios, secuestros, robos de vehículos y atracos”, señala la alerta publicada en el sitio del Departamento de Estado donde se evalúa el riesgo que representa viajar a distintos lugares del mundo.

“Existe riesgo de violencia terrorista, incluidos atentados terroristas y otras actividades en México”, añade.

El Depto. de Estado advierte que “el gobierno de Estados Unidos tiene una capacidad limitada para prestar ayuda en muchas partes de México” y que “los empleados del gobierno de Estados Unidos no pueden viajar a determinadas zonas de alto riesgo”.

La lista de estados incluidos en la categoría de “No Viajar” se mantiene igual que en la anterior actualización: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, pero con la amenaza terrorista añadida.

La lista de países en cada nivel se mantiene igual a la de septiembre de 2024, excepto por el estado de Coahuila, que pasó del Nivel 2 (extremar precauciones), al tres, que significa “reconsidere viajar”. En este caso, menciona los mismos riesgos que los incluidos en la lista de “No Viajar” (Nivel 4).

Entre las recomendaciones emitidas por EU están la de “no viajar entre ciudades después del anochecer”, así como “no conducir entre ciudades fronterizas mexicanas, la frontera entre Estados Unidos y México ni el interior de México. Hay algunas excepciones limitadas”.

En el caso de la Ciudad de México, la alerta señala que existe riesgo de violencia por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y grupos criminales; se producen delitos violentos y no violentos en toda la Ciudad de México.

Algunos de los destinos mexicanos más populares tienen alerta de Nivel 2, que recomienda a los viajeros “extremar la precaución”, como la Ciudad de México y Quintana Roo, donde se encuentran los turísticos sitios Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

La actualización se produce a menos de un año del Mundial de Futbol 2026, que tendrá a México entre sus sedes y donde se realizará el partido inaugural, el 11 de junio. Se prevé la llegada de millones de turistas.