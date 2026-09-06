EU va contra los "narcotúneles"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

San Diego, Cal.- Las autoridades de Estados Unidos los tienen identificados y advierten que no escatimarán recursos, tecnología y personal para neutralizarlos: los narcotúneles construidos por el crimen organizado para transportar personas, mercancía ilegal, dinero y drogas de México a esa nación.

De la zona montañosa de esta gran ciudad —desde donde se busca traficar personas, armas y drogas— hasta el mar se ha detectado esta "amenaza" que utiliza también parte de la infraestructura de alcantarillado de Tijuana y de la garita de San Ysidro.

Personal de la Patrulla Fronteriza sector San Diego es la encargada de detectar "las amenazas" que surgen de la guerra que libran internamente los cárteles en México, a las cuales se les enfrenta por cielo, mar y tierra, como se mostró a El Universal en un recorrido.

El Universal tuvo acceso a uno de los narcotúneles "sofisticados" por los que la mafia mexicana busca mover dinero, armas y toda clase de droga como cocaína, metanfetaminas y fentanilo, principalmente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Contrario a los rudimentarios, estos pasadizos subterráneos que se trabajan para finalizar en una zona industrial de bodegas de San Diego, cuentan con ventilación, electricidad y un sistema de rieles para agilizar el traslado de mercancías.

La Patrulla Fronteriza apunta que en las últimas semanas se descubrió el narcotúnel número 100 en el sector San Diego, que se concentra en 16 kilómetros por debajo de México y Estados Unidos. Quienes los construyen son personas consumidoras a las que se les paga con sustancias y comida, para matarlas después de haber concluido el trabajo.

"Todos los túneles [sofisticados] son utilizados para drogas. Ya sea drogas para el norte, dinero o armas para el sur. No son usados para gente. No hemos encontrado un caso que sea así hasta el momento", expone un agente en condición de anonimato.

Patrick Deegan, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector San Diego, refiere a El Gran Diario de México que la relación en materia de seguridad con nuestro país "está en mejores condiciones" de colaboración. "Somos los guardianes de la frontera", afirma.

"Evaluamos todas las amenazas para anticiparnos a los cárteles. Buscamos siempre estar a la delantera de los cárteles", responde a este diario el jefe del sector San Diego.

Estamos atentos a la violencia en México, porque es algo que está latente, agrega al destacar los operativos "espejo" en ambos lados de los países.

Esta es la frontera más resguardada en comparación con otros sectores, con 2 mil 200 agentes y un refuerzo de 500 que están por llegar, aseguran.