logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EGRESAN DE PRIMARIA

Fotogalería

EGRESAN DE PRIMARIA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Exigen justicia por el asesinato de periodista

Por El Universal

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
A
Exigen justicia por el asesinato de periodista
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, ocurrido en Puebla, ya es investigado por las autoridades federales y estatales, luego de que el caso fue analizado durante la reunión del gabinete de seguridad de este viernes.

      La Mandataria señaló que las autoridades revisan las evidencias, entre ellas un video difundido en redes sociales por el propio comunicador antes de ser privado de la vida, y confirmó que existe coordinación con el gobierno de Puebla para esclarecer los hechos.

      "Hoy en la mañana se presentó en gabinete y está en investigación. Hay un video del periodista, previo, que ayer salió también en redes y están en comunicación con el gobernador y pues tienen que hacerse todas las investigaciones", declaró.

      Josué Martínez Contreras, de 39 años, era director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, además de desempeñarse como maestro y abogado. Fue asesinado en un ataque directo a unos metros de su domicilio, en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, municipio de San Martín Texmelucan.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        PRI propone ampliar licencia de paternidad a 15 días con sueldo
        PRI propone ampliar licencia de paternidad a 15 días con sueldo

        PRI propone ampliar licencia de paternidad a 15 días con sueldo

        SLP

        El Universal

        La iniciativa del diputado Emilio Suárez Licona busca equilibrar los permisos parentales en la Ley Federal del Trabajo.

        Senado presenta proyecto de ley para bienestar animal en México
        Senado presenta proyecto de ley para bienestar animal en México

        Senado presenta proyecto de ley para bienestar animal en México

        SLP

        El Universal

        La iniciativa establece obligaciones para propietarios y busca prevenir maltrato y crueldad animal.

        Chiapas no cuenta con sistema de alerta de sismos en teléfonos
        Chiapas no cuenta con sistema de alerta de sismos en teléfonos

        Chiapas no cuenta con sistema de alerta de sismos en teléfonos

        SLP

        El Universal

        El sismo de magnitud 7.4 causó daños menores y tres personas lesionadas en municipios de Chiapas.

        Marx Arriaga denuncia que SEP le adeuda su liquidación laboral
        Marx Arriaga denuncia que SEP le adeuda su liquidación laboral

        Marx Arriaga denuncia que SEP le adeuda su liquidación laboral

        SLP

        El Universal

        La Secretaría de Educación Pública no ha entregado la indemnización tras la salida de Arriaga.