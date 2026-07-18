Exigen justicia por el asesinato de periodista

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, ocurrido en Puebla, ya es investigado por las autoridades federales y estatales, luego de que el caso fue analizado durante la reunión del gabinete de seguridad de este viernes.

La Mandataria señaló que las autoridades revisan las evidencias, entre ellas un video difundido en redes sociales por el propio comunicador antes de ser privado de la vida, y confirmó que existe coordinación con el gobierno de Puebla para esclarecer los hechos.

"Hoy en la mañana se presentó en gabinete y está en investigación. Hay un video del periodista, previo, que ayer salió también en redes y están en comunicación con el gobernador y pues tienen que hacerse todas las investigaciones", declaró.

Josué Martínez Contreras, de 39 años, era director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, además de desempeñarse como maestro y abogado. Fue asesinado en un ataque directo a unos metros de su domicilio, en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, municipio de San Martín Texmelucan.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista.