Exigen padres extradición inmediata de Tomás Zerón

Ciudad de México.- Para exigir la extradición inmediata del extitular de la desaparecida Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio y del juez José Ulises Bernabé García, implicados en el Caso Ayotzinapa y en la construcción de la Verdad histórica, cientos de personas se manifestaron en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de la CDMX.

Zerón de Lucio huyó a Israel en agosto de 2019; México solicitó su extradición el 20 de diciembre de 2021 por su implicación en los delitos de tortura y desaparición forzada, entre otros. Bernabé García, juez de Barandilla en la comandancia municipal de Iguala, vive en Estados Unidos desde 2015 y además solicitó asilo político, lo que complica su extradición.

Desde las 11 horas, cientos de estudiantes de Guerrero, así como los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, marcharon sobre avenida Juárez hacia las instalaciones de la SRE, las cuales fueron cerradas al conocerse la protesta. Con las consignas “La herida de Ayotzinapa sigue abierta”, “De norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha cueste lo que cueste”, “Ayotzi vive, la lucha sigue” y “¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina?”, avanzaron desde El Caballito hasta el Hemiciclo a Juárez con destino al edificio de la SRE, ubicado en avenida Independencia.

“Este movimiento es el mismo, solamente busca la verdad, busca saber lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre, busca saber el paradero de los 43 estudiantes”, claman.

