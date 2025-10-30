Exigen que FGR atraiga el caso de Kimberly

Naucalpan, Méx.- Los padres de Kimberly Moya, joven reportada como desaparecida, en compañía de su asesor jurídico, exigieron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga su caso, tras señalar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) está rebasada en la indagatoria.

Durante una conferencia de prensa, el asesor jurídico de la familia, Jairo Ocampo, aseguró que las acciones de la fiscalía estatal “son para encontrar indicios, vincular a presuntos culpables y no para localizar” a la menor de edad.

Asimismo, indicó que se presentó una solicitud formal a la FGJEM para que, en caso de considerarse rebasada, remita el caso a la FGR.

La madre de Kimberly, Jaqueline González, señaló que —derivado de las primeras indagatorias que están expuestas en la carpeta de investigación, a la que apenas han tenido acceso— hay indicios de un posible abuso sexual cometido en uno de los inmuebles cateados.

Dio a conocer que la familia de Rafael “N”, uno de los detenidos, cuenta con templos de culto relacionados con una secta.