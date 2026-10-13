Exalcalde deberá pagar 1 mdp a Layda Sansores por daño moral

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Por fallo judicial que determinó que provocó un daño moral a la gobernadora Layda Sansores, Eliseo Fernández de MC deberá pagar un millón de pesos.

Fallo judicial y proceso de apelación

Fernández Montúfar, exalcalde de Campeche y excandidato gubernamental, recibió el fallo judicial que lo condena a pagar ese dinero por concepto de daño moral a la gobernadora Sansores San Román.

La demanda civil por daño moral se originó a raíz de varias expresiones supuestamente de carácter denotativo y misógino emitidas en redes sociales en el año 2022 contra la mandataria estatal.

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La sentencia dictada a principios de septiembre del 2026 fue impugnada por la defensa de Fernández el 11 de octubre de 2026 y aún está en proceso de apelación, por lo que todavía no constituye una resolución firme.

Investigaciones penales y electorales contra Eliseo Fernández

Eliseo Fernández enfrenta investigaciones de carácter penal y electoral por violencia política de género.

Por otro lado, simultáneamente, Fernández Montúfar enfrenta investigaciones de carácter penal y electoral, incluida una carpeta en integración por violencia política contra las mujeres en razón de género.

Todo ello, podría complicar una posible postulación como candidato de MC al gobierno de Campeche en 2027.

Dirigentes de su partido, Movimiento Ciudadano (MC), consideraron ese fallo como una estrategia de "persecución política" contra Fernández Montúfar.