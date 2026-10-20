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Inicia Senado ruta para aprobar Ley de Ingresos y Miscelánea

Manuel Añorve del PRI señala negativa de Morena a modificar el paquete económico y alerta sobre deuda pública.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 02:36 p.m.
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Inicia Senado ruta para aprobar Ley de Ingresos y Miscelánea
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      El Senado de la República turnó a la minuta que expide la Ley de Ingresos 2027, que se prevé sea discutida en comisiones, junto con la Miscelánea Fiscal, mañana miércoles y su discusión en el pleno el martes de la próxima semana.


      La Junta de Coordinación Política acordó la ruta legislativa que prevé que sea la próxima semana cuando sea debatida en el pleno lo que corresponde al Senado del Paquete Económico 2027.

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      El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, al inicio de la sesión, turnó a las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Primera, la minuta que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2027.
      Manuel Añorve, coordinador del PRI, dijo en entrevista que se decidió en la Junta de Coordinación Política que mañana miércoles sesiones todo el día, "a morir" las comisiones dictaminadoras y que el martes 27 se discuta en el pleno el paquete económico.
      "El 27 nos vamos todo el día a discutir las tres leyes", apuntó y agregó que Morena y sus aliados se niegan a realizar algún cambio al paquete económico.
      "Nosotros ya propusimos que este es el momento para que se vista de gloria la 4T, que baje la gasolina a 10 pesos por litro. ¿Pues no, en eso se quedó con Andrés Manuel López Obrador desde la campaña?, por supuesto, lo que quieren simple y sencillamente es recaudar porque no tienen dinero y la deuda pública multiplicada al 100% va a llegar a 21.7 billones de pesos".

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