Adolescente que hace autopsias, protagoniza documental

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Inés tiene 14 años y se dedica a hacer autopsias, acompañando a su tío, el especialista en la zona de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Cualquiera pensaría que se trata de una adolescente oscura y hasta triste, quizá algo depresiva, pero es como cualquiera de sus compañeras de escuela: bromea, toma clases de baile urbano y se prepara para sus XV años.

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Lo mejor es que, a la par que convive con la muerte, conoce durante un servicio post mortem a un chico de 16 años al que invita para que sea su chambelán.Todo esto se verá en "Forensita", largo documental dirigido por Pablo Vaca, que este martes entra a competencia en el Festival Internacional de Cine de Morelia."Me contaron sobre Inés y me pareció inusual su historia, me contacté con su mamá y ella, les conté lo que quería hacer y entonces me invitaron por una semana para estar con ella y ver su vida", recuerda el realizador."Lo que más me sorprendió es que si bien había otro interés por los servicios post mortem, lo que me terminó envolviendo es que era una adolescente común, es algo que me contagió mucho y para mí siempre fue interés ver su perspectiva", agrega."Forensita" se filmó durante siete semanas, incluyéndose escenas en algunas autopsias. Jamás se muestra nada, sino la manera en que Inés manipula los instrumentos y, como aprendió desde antes, incluso asesora a otros que están con ellos en cómo hacer las cosas."Si quería contar esta historia tenía que afrontarlo y verlo por lo que era. Para mí era importante estar enfocado en ella; si entraba a sala era voltear a ver cómo se movía en ese mundo de adultos y hombres, cómo se comunicaba ahí", detalla Vaca.Inés y su familia ya vieron el largometraje y estarán presentes en la función de este martes y mañana en el certamen."A ella le gustó mucho, dijo que retratábamos los dos mundos en que está y que no hay uno que la defina; los dos conviven y ella no es una cosa ni otra, pero es todo", detalla Vaca.El FICM es el primer festival que pisa el documental, esperando más invitaciones.