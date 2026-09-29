Morenistas faltan a sesión por evento de partido

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Cuatro diputados de Morena dejaron sus curules para acudir a un acto partidista en la Ciudad de México y faltaron a la sesión ordinaria del Congreso de San Luis Potosí del 28 de septiembre.

Cuauhtli Badillo Moreno reconoció que la ausencia fue injustificada y que deberán descontárseles el día.

Badillo Moreno, Roberto García Castillo, Luis Emilio Rosas Montiel y Carlos Arreola Mallol no acudieron al Pleno mientras se desarrollaba la sesión legislativa.

Los legisladores viajaron a la Ciudad de México para acompañar la presentación de César Eli Cervantes Rojas como coordinador estatal por la Defensa de la Cuarta Transformación.

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Cuestionado sobre si los diputados de Morena deberían recibir el pago correspondiente a ese día, Badillo Moreno respondió que no en su caso. "Nosotros trabajamos las 24 horas casi los 7 días de la semana. Insisto, ayer fue un día importante, por eso saqué este día sin goce de sueldo, porque no es justo también que a alguien le paguen por no realizar sus actividades", declaró, y señaló que permitirá que la Oficialía Mayor aplique el descuento por su falta.

El diputado sostuvo que el reglamento establece el descuento cuando un legislador falta injustificadamente y que este se realiza de manera automática. Aunque calificó como importante la actividad partidista a la que acudió, reconoció que ese día no estuvo presente en la sesión y que decidió asumir las consecuencias económicas de su ausencia.

La sesión a la que faltó Badillo Moreno incluyó la votación de un dictamen de su propia autoría sobre el uso de vapeadores electrónicos, además de otros asuntos legislativos.

El morenista argumentó que el trabajo de los diputados no se limita al Pleno; sin embargo, su ausencia del lunes ocurrió mientras el Congreso desarrollaba formalmente una jornada de trabajo legislativo.