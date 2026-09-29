Nueva Alianza, sin acercamiento con Morena de cara al 2027
El diputado Pérez López señala que no hay negociación actual pese a propuesta pública de Morena
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El Partido Nueva Alianza (PNA) no tiene actualmente ningún acercamiento con Morena para construir una alianza rumbo a las próximas elecciones de San Luis Potosí, pese a que la dirigencia morenista ha planteado públicamente esa posibilidad, dijo Crisógono Pérez López, diputado del partido turquesa.
El legislador recordó que el partido compitió solo en las últimas elecciones y sostuvo que esa estrategia les dio resultado. Por ello, dijo que antes de definir una alianza esperarán a que lleguen los tiempos electorales y analizarán bajo qué condiciones les convendría establecer acuerdos con otros partidos.
Entre esas condiciones, se buscaría mantener su representación y crecer electoralmente, señaló.
La postura contrasta con la expresada por la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, quien afirmó que su partido busca una "gran coalición" con el PT y Nueva Alianza.
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