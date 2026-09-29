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Video | Prueban megaescenario para informe de Galindo

La noche del lunes, trabajadores alistaban tres enormes pantallas, así como estructuras de luces y sonido en Plaza de los Fundadores

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 29, 2026 11:58 a.m.
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Foto: Pulso

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      Con una plataforma de 360 grados enmarcada por tres megapantallas y enormes estructuras de luces y sonido, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, alista el Segundo Informe de Gobierno al frente de la administración municipal. 

      Se trata del quinto informe de Galindo Ceballos, tomando en cuenta que es alcalde reelecto, pues su primera gestión inició en 2021.  

      Hasta la noche del lunes, trabajadores y encargados de logística realizaban pruebas de sonido y concluían con el acomodo de cientos de sillas para los asistentes al magno evento de este martes en la Plaza de los Fundadores.

      El evento al aire libre, que se prevé sea un monólogo de pie y al micrófono tipo 'stand up', tendrá verificativo este día a las 19:00 horas, mientras que la sesión solemne de Cabildo esta pactada para las 17:00 horas.

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      En un marco similar, el gobernador estatal, Ricardo Gallardo Cardona, presentó su Quinto Informe el pasado 21 de septiembre, pero éste se realizó en espacio cerrado, el Centro de Negocios Potosí

      Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Gobierno de SLP

      En ese lugar destacó la presencia del cantante Julión Álvarez y del excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez, así como la eventual candidata del PVEM a la gubernatura, Ruth González Silva.   

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