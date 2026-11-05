Procesan a cuatro por extorsionar a trabajadora de la SRE

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La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó de la vinculación a proceso de cuatro personas señaladas por su probable participación en una extorsión telefónica contra una trabajadora de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a quien, mediante engaños y amenazas, le exigieron un millón de pesos.

Las personas imputadas, identificadas como Miriam "N", Héctor "N", Claudia "N" y Mayra "N", fueron detenidas en Guadalajara, Jalisco, mediante órdenes de aprehensión cumplimentadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con autoridades de esa entidad.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2021, cuando la víctima se encontraba en su trabajo, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, donde recibió una llamada telefónica de un hombre que le hizo creer que su jefe había sufrido un accidente automovilístico en el que una menor de edad había resultado gravemente lesionada.Posteriormente, otro individuo se hizo pasar por asesor de una compañía aseguradora y le proporcionó diversas cuentas bancarias para realizar los supuestos pagos.Durante la comunicación, los presuntos extorsionadores exigieron a la trabajadora un millón de pesos y la amenazaron con causarle daño tanto a ella como a su jefe si no entregaba el dinero.Ante la presión y las amenazas, la víctima realizó varias transferencias bancarias que sumaron 229 mil 374 pesos con 50 centavos. Sin embargo, al comunicarse directamente con su jefe, confirmó que nunca había ocurrido el supuesto accidente y que había sido víctima de un engaño.A partir de la denuncia, el Ministerio Público solicitó información bancaria y digital, además de ordenar un peritaje contable. Estas diligencias permitieron identificar las cuentas que recibieron los recursos, establecer el monto del daño patrimonial y reunir datos de prueba sobre la probable participación de las cuatro personas investigadas.Tras obtener las órdenes de aprehensión, se ejecutaron en Guadalajara con ayuda de la Fiscalía del Estado de Jalisco.La primera detenida fue Miriam "N", aprehendida el 14 de mayo de 2026 y vinculada a proceso al día siguiente por el delito de extorsión agravada. Posteriormente, Héctor "N" fue detenido el 17 de junio y vinculado a proceso el día 22 del mismo mes.En tanto, Claudia "N" fue aprehendida el 21 de octubre y vinculada a proceso al día siguiente, mientras que Mayra "N" fue detenida el 28 de octubre y quedó vinculada a proceso el 29 de ese mes.En los cuatro casos, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva.