logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Morena exige a exfuncionarios "dar la cara" por corrupción en INE

Morena demanda que se investigue a fondo la presunta corrupción en el INE y se acabe la impunidad.

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 04:47 p.m.
A
Morena exige a exfuncionarios dar la cara por corrupción en INE
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Sin mencionar a Guadalupe Taddei, Morena difundió un pronunciamiento en el que exigió que los exconsejeros electorales Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y el exsecretario ejecutivo Jacobo Edmundo Molina "den la cara" por la presunta corrupción que rodea al INE desde hace más de 27 años.


      El partido oficialista acusó que las elecciones de 2006 y 2012 estuvieron "marcadas por denuncias de fraude" en donde el pueblo de México exigió elecciones libres y democráticas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "La respuesta del viejo régimen fue el Pacto por México y una reforma que creó un órgano electoral, concentrando el poder de designación de las autoridades electorales locales", denunció.
      Según Morena, durante los nueve años de gestión de Lorenzo Córdova al frente del órgano electoral creció el duopolio que favoreció a un mismo grupo empresarial para obtener contratos por más de dos mil millones de pesos en OPLEs.
      "Esta concentración de negocios, que atravesó distintas administraciones, obliga a investigar quién autorizó los contratos, quién los supervisó y quiénes se beneficiaron", dijo.
      Morena también criticó a la llamada "Marea Rosa" bajo el señalamiento de que sus dirigentes ahora impulsan a Somos, que acusó de ser un "proyecto donde convergen políticos del viejo régimen del PRIAN, personajes que traicionaron los principios de la izquierda y exintegrantes de la cúpula del INE", añadió.
      "Los mismos que ahora pretenden dar lecciones de honestidad y democracia, mientras siguen sin esclarecerse los contratos millonarios y las presuntas redes de corrupción que operaron durante décadas", manifestó.
      -----Morena pide investigación a fondo
      En ese sentido, sostuvo que la transformación de la vida pública de México también debe avanzar al INE, "porque no puede haber instituciones intocables ni espacios reservados para los privilegios de una burocracia dorada".
      "La autonomía debe servir para garantizar elecciones libres, no para impedir que se investiguen los negocios realizados con recursos del pueblo. Limpiar la corrupción no es atacar la democracia, es defenderla. Las elecciones las hace el pueblo, con millones de ciudadanos que reciben y cuentan los votos, junto con los trabajadores honestos del INE", agregó.
      "El pueblo de México luchó durante décadas por conquistar su derecho a decidir, no para financiar los privilegios y negocios de unos cuantos", acotó.
      "¡Que caigan las máscaras! ¡Que se investigue a fondo y se conozca toda la verdad! La democracia es del pueblo, no el cajero automático de unos cuantos. ¡El INE sí se investiga! Autonomía no es impunidad", concluyó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Morena exige a exfuncionarios dar la cara por corrupción en INE
      Morena exige a exfuncionarios dar la cara por corrupción en INE

      Morena exige a exfuncionarios "dar la cara" por corrupción en INE

      SLP

      El Universal

      Morena demanda que se investigue a fondo la presunta corrupción en el INE y se acabe la impunidad.

      Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Xóchitl, niña genio de Chiapas
      Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Xóchitl, niña genio de Chiapas

      Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Xóchitl, niña genio de Chiapas

      SLP

      El Universal

      El proyecto ha sido probado en seis hogares y puede ahorrar hasta tres meses de gas.

      Familiares de víctimas del Rébsamen buscan cambiar sentencia
      Familiares de víctimas del Rébsamen buscan cambiar sentencia

      Familiares de víctimas del Rébsamen buscan cambiar sentencia

      SLP

      El Universal

      La sentencia original fue dictada en 2024 y se impugna por calificación de homicidio.

      Pérdida de manglares y huracanes afecta a mujeres pescadoras
      Pérdida de manglares y huracanes afecta a mujeres pescadoras

      "Pérdida de manglares y huracanes afecta a mujeres pescadoras"

      SLP

      El Universal

      El programa piloto busca proteger medios de vida y promover la participación de mujeres en decisiones ambientales.