Morena exige a exfuncionarios "dar la cara" por corrupción en INE

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Sin mencionar a Guadalupe Taddei, Morena difundió un pronunciamiento en el que exigió que los exconsejeros electorales Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y el exsecretario ejecutivo Jacobo Edmundo Molina "den la cara" por la presunta corrupción que rodea al INE desde hace más de 27 años.

El partido oficialista acusó que las elecciones de 2006 y 2012 estuvieron "marcadas por denuncias de fraude" en donde el pueblo de México exigió elecciones libres y democráticas.

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"La respuesta del viejo régimen fue el Pacto por México y una reforma que creó un órgano electoral, concentrando el poder de designación de las autoridades electorales locales", denunció.Según Morena, durante los nueve años de gestión de Lorenzo Córdova al frente del órgano electoral creció el duopolio que favoreció a un mismo grupo empresarial para obtener contratos por más de dos mil millones de pesos en OPLEs."Esta concentración de negocios, que atravesó distintas administraciones, obliga a investigar quién autorizó los contratos, quién los supervisó y quiénes se beneficiaron", dijo.Morena también criticó a la llamada "Marea Rosa" bajo el señalamiento de que sus dirigentes ahora impulsan a Somos, que acusó de ser un "proyecto donde convergen políticos del viejo régimen del PRIAN, personajes que traicionaron los principios de la izquierda y exintegrantes de la cúpula del INE", añadió."Los mismos que ahora pretenden dar lecciones de honestidad y democracia, mientras siguen sin esclarecerse los contratos millonarios y las presuntas redes de corrupción que operaron durante décadas", manifestó.-----Morena pide investigación a fondoEn ese sentido, sostuvo que la transformación de la vida pública de México también debe avanzar al INE, "porque no puede haber instituciones intocables ni espacios reservados para los privilegios de una burocracia dorada"."La autonomía debe servir para garantizar elecciones libres, no para impedir que se investiguen los negocios realizados con recursos del pueblo. Limpiar la corrupción no es atacar la democracia, es defenderla. Las elecciones las hace el pueblo, con millones de ciudadanos que reciben y cuentan los votos, junto con los trabajadores honestos del INE", agregó."El pueblo de México luchó durante décadas por conquistar su derecho a decidir, no para financiar los privilegios y negocios de unos cuantos", acotó."¡Que caigan las máscaras! ¡Que se investigue a fondo y se conozca toda la verdad! La democracia es del pueblo, no el cajero automático de unos cuantos. ¡El INE sí se investiga! Autonomía no es impunidad", concluyó.