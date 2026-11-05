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Concacaf cambia formato de Copa Oro PARA 2027

Arabia Saudita participará como invitado en la Copa Oro 2027, mientras 15 selecciones clasifican por Concacaf.

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 04:37 p.m.
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Concacaf cambia formato de Copa Oro PARA 2027
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      La próxima edición de la Copa Oro de la Concacaf tendrá un nuevo formato, adoptando una primera ronda con dos grupos de ocho equipos.

      Nuevo formato para la Copa Oro 2027

      En un comunicado difundido este jueves, la confederación que regula el futbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe explicó que el cambio busca "ofrecer partidos de mayor relevancia y enfrentamientos entre las selecciones mejor clasificadas desde las primeras etapas de la competencia, generando mayor emoción tanto para los aficionados como para las selecciones participantes".

      La 19 edición de la Copa Oro se disputará del 17 de junio al 11 de julio del 2027. Aún no se ha anunciado un anfitrión, aunque Estados Unidos habitualmente ha albergado los partidos.

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      Atrás queda el tradicional formato de cuatro grupos con cuatro selecciones, uno que había perdido atractivo en sus últimas ediciones.

      Se mantendrá la participación de 16 selecciones, pero la primera fase tendrá dos grupos de ocho equipos. Bajo el nuevo formato, cada selección disputará cuatro partidos en la fase de grupos contra cuatro rivales diferentes, en lugar de los tres encuentros de las ediciones anteriores.

      Detalles del sorteo y enfrentamientos en la primera ronda

      Para definir los dos grupos, las 16 selecciones participantes serán repartidas en ocho bombos de dos equipos cada uno, basándose en el ranking de la Concacaf. Durante el sorteo, una selección de cada bombo irá a cada uno de los dos grupos.

      Definidos ambos grupos, las selecciones de cada llave se organizarán en cuatro rangos de clasificación, y cada equipo se enfrentará a un rival de cada rango.

      Se empleará un criterio predeterminado de enfrentamientos de la fase de grupos con el fin que cada selección se enfrente a una combinación equilibrada de rivales de diferentes posiciones en el ranking.

      Las cuatro mejores avanzarán a la fase de eliminación directa y se enfrentarán de forma cruzada de acuerdo con el rendimiento en su respectivo grupo.

      ¿Quiénes clasificarán a la Copa Oro 2027?

      De las 16 selecciones participantes, 15 obtendrán su clasificación a través de la Liga de Naciones Concacaf 2026/27 y la Ronda Preliminar de la Copa Oro (Prelims), mientras que Arabia Saudita participará como nación invitada.

      Ocho selecciones nacionales de Concacaf clasificarán directamente a través de la Nations League en noviembre de 2026, mientras que los siete cupos restantes se definirán mediante los Prelims de la Copa Oro en marzo de 2027.

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