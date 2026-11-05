Cruz Azul recupera plantel completo

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Cruz Azul afrontará sus últimas dos jornadas del Apertura 2026 en calidad de visitante, con la misión de cerrar la fase regular en lo más alto de la clasificación. Para Joel Huiqui, además de pelear por el liderato, existe una prioridad que le dará tranquilidad de cara a la Liguilla, tener a todo su plantel disponible y en ritmo de competencia.

Previo al partido de la Jornada 16 contra Tigres, el técnico celeste expresó el orgullo que siente por dirigir a un grupo que considera comprometido, completo y dispuesto a competir por un lugar en el once titular. La Máquina quiere cerrar con fuerza ante los felinos y Chivas, dos rivales que pondrán a prueba sus aspiraciones antes de la Fiesta Grande.

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"Para mí es muy importante el primer lugar, porque también habla de que estás haciendo bien las cosas, de que tienes un plantel competitivo y de que estás peleando por el liderato", explicó Huiqui, quien también apunta a otro reconocimiento colectivo para la institución.El entrenador sabe que la pelea por la cima no será sencilla, pero considera que Cruz Azul tiene la obligación de mantenerse entre los mejores. Incluso, busca que el equipo consiga, por tercer año consecutivo, el reconocimiento como el mejor del año. "La obligación y el compromiso están. Como institución, creemos que nos debemos a eso. El cierre será clave. Eso te da buena energía en el entorno interno y hacia afuera, pero también pensando en ser un equipo competitivo".Huiqui también destacó la calidad humana y futbolística de sus jugadores, pues considera que cuenta con alternativas importantes en cada posición. "Para mí es un orgullo formar parte de este equipo. Es un grupo bastante comprometido, muy completo, y estoy agradecido con ellos", expresó el estratega, quien resaltó la competencia interna como una de las claves para aspirar al bicampeonato.Otro de los puntos que dejó satisfecho al técnico cementero fue recuperar a todos sus futbolistas en los entrenamientos. "Creo que hoy es el primer día que entrenamos con todo el equipo. Así como es bueno poder ver en la banca quién puede entrar, a la hora de elegir no es fácil. Me parece que la única manera de hacerlo es a través de la competencia. Estamos todos compitiendo por el puesto y, sobre todo, por el funcionamiento del equipo", reveló.Cruz Azul también debe cumplir con la regla de menores, de la que todavía tiene pendientes 104 minutos. Huiqui considera que esta disposición representa una oportunidad para los jóvenes y espera cubrir el requisito entre los partidos ante Tigres y Chivas."Me parece una regla muy importante, sobre todo por la oportunidad que representa para el jugador joven. A veces, en equipos importantes como Cruz Azul, donde hay tanta gente de gran calidad, es complicado para los jóvenes tener minutos. Pero hoy han tenido muy buenas oportunidades y esperemos cumplir con la regla en esta jornada o en la siguiente".La Máquina sabe que la Liguilla representa un torneo distinto, donde cada detalle puede marcar la diferencia. Por ahora, el primer paso será sumar en sus dos compromisos como visitante, pelear por el liderato y mantener la competencia interna. Joel Huiqui quiere llegar a los cuartos de final con plantel completo y con la confianza de haber cerrado la fase regular entre los mejores.