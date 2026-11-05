¿Qué dice investigación sobre contratos de empresas del Clan Taddei?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Como parte de la investigación sobre la red empresarial de los hermanos Hernández Casillas, Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó un desglose de los contratos otorgados por los Organismos Públicos Locales (OPLES) a los empresarios, cuyo monto suma más de mil 957.8 millones de pesos en el periodo de 2015 a 2023, cuando Lorenzo Córdova estaba al frente del INE.

En conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, la secretaria de Anticorrupción detalló que 6 de las empresas ligadas a los hermanos Casillas acumularon contratos durante 27 años. En su presentación, la funcionaria mencionó las empresas a "Cajas Graf", "Seriplast de México", "Corporativo ZEG", "Formas Finas y Materiales", "Comercializadora JVLY", así como "Formas Finas Fernando Fernández".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según la suma de las cifras presentadas por Buenrostro, los hermanos Casillas obtuvieron contratos de los OPLES por un monto total de 2 mil 740.4 millones de pesos durante el periodo de 2015 a 2025; sin embargo, previo a la llegada de Taddei al INE en 2023, los hermanos obtuvieron contratos de mil 957.8 millones de pesos en el periodo de 2015 a 2023, durante la presidencia en el INE de Lorenzo Córdova.La cronología presentada en la conferencia mañanera tiene varios apartados. En el que corresponde a "La Consolidación" puede leerse en el año 2014 lo siguiente:"La reforma electoral le retira las designaciones de los consejeros de los órganos electorales estatales a los congresos locales. Las designaciones de los Consejeros son facultad del Consejo General del INE, presidido por Lorenzo Córdova. Dicho consejo general nombró a los consejeros electorales de las 32 entidades de la República".En el periodo 2015 - 2023 dice que "ante omisiones de supervisión y lineamientos claros de contratación, durante este periodo, 23 de los 32 OPLEs designados por el Consejo General del INE asignan contratos por 2 mil 94 mdp a los hermanos Hernández Casillas como proveedores electorales".-----Por año, este es el monto de los contratos otorgados al Clan TaddeiSegún lo expuesto por Raquel Buenrostro, por año, de 2015 a 2025, el monto de los contratos que los OPLES han otorgado a los hermanos Casillas es de 2 mil 740.4 millones de pesos, de los cuales mil 957.8 millones de pesos corresponden al periodo de Córdova y hasta el 2025, 782.6 millones de pesos que corresponden al periodo de Taddei.2015: La empresa "Seriplast de México" obtuvo contratos de 12.3 millones de pesos2016: "Corporativo ZEG", "Seriplast de México" y "Formas Finas y Materiales" tuvieron contratos por 251.4 mdp.2017: "Seriplast de México" y "Formas Finas y Materiales" ganaron contratos por un monto de 177.4 mdp.2018: "Formas Finas y Materiales" y "Cajas Graf" obtuvieron contratos por 321.8 mdp.2019: "Cajas Graf" ganó contratos de medio millón de pesos.2020: "Formas Finas y Materiales" y "Cajas Graf" obtuvieron contratos por 107.6 millones de pesos.2021: "Formas Finas y Materiales" y "Cajas Graf" adquirieron contratos por 908.0 millones de pesos, la cifra más alta registrada.2022: "Formas Finas y Materiales" y "Cajas Graf" ganaron contratos de un monto total de 178.8 mdp.2023: En este año llegó Taddei al INE y las empresas "Formas Finas Fernando Fernández", "Corporativo ZEG" y "Formas Finas y Materiales" obtuvieron contratos por 136.3 mdp.2024: "Corporativo ZEG", "Comercializadora JVLY", "Formas Finas y Materiales" y "Cajas Graf" ganaron contratos por 582.4 mdp.2025: "Cajas Graf" obtuvo contratos por un monto de 63.9 mdp.-----Los pasos de las empresas de los hermanos CasillasDe acuerdo con lo presentado por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, los hermanos Casillas (José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas), comenzaron su carrera en la administración pública en 1983 con el cobijo de Juan Carlos Padilla Aguilar, quien actualmente es militante del partido Somos.Cuando en 1989 Padilla Aguilar se va al Estado de México como Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, los hermanos Casillas empezaron a crear sus empresas. Para 1992 se constituyó la empresa "Formas Finas" vinculada a Raymundo Francisco Hernández Casillas y para 1999, hace 27 años, la empresa "Cartonera plástica", vinculada a José Alfredo Hernández Casillas, participa como proveedora electoral en el Edomex.En el 2005, Raquel Buenrostro recordó que "hay un escándalo en el Edomex" con un contrato de los hermanos Hernández Casillas que se escala tanto que tienen que renunciar siete consejeros electorales.Para 2012 y 2013, los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco diversificaron sus empresas y contratos con órganos electorales locales en entidades como Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.Para el periodo de 2014 a 2023, cuando estaba al frente del INE Lorenzo Córdova, la secretaria Anticorrupción afirmó que se observaron varias omisiones, entre ellas que 23 de los 32 OPLES del país le otorgaron contratos a los hermanos por un monto de 2 mil 93 millones de pesos como proveedores electorales.Entre 2024 y 2025, los hermanos Casillas siguen recibiendo contratos, pero esta vez pasaron a 15 de los 32 OPLES a otorgarles contratos por un monto de 646.3 millones de pesos, donde las 6 empresas de los empresarios participaron.