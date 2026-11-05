PT impulsa sanciones penales por envenenamiento de mascotas

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La diputada local del PT, Diana Barragán, propuso que el envenenamiento de mascotas sea considerado una forma grave de maltrato animal.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, la legisladora promovió cambios al Código Penal local para que las lesiones o daño causadas por carne envenenada se castigue con una pena de hasta cinco años de cárcel; mientras que, el envenenamiento que provoque la muerte se sancionaría con hasta nueve años de prisión.

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Desde la tribuna, la petista enfatizó la necesidad de reconocer en el Código Penal capitalino que el envenenamiento es una forma especialmente grave de maltrato."A la fecha la ley castiga el maltrato animal, pero no menciona con claridad el veneno, las sustancias tóxicas o los alimentos contaminados. Dicha omisión propicia lagunas legales que suelen convertirse en impunidad, como ha ocurrido muchas veces en el pasado", refirió.En este contexto, reconoció que las multas y las sanciones administrativas ya existentes para este tipo de casos no han sido suficientes. Al respecto, sostuvo que cuando la vía administrativa no cumple su función de disuadir y está en juego la vida, el Estado tiene que responder con más fuerza."Se trata de que quien envenena no pueda comprar la impunidad o pueda liberarse simplemente pagando una multa. Se trata de que la crueldad premeditada tenga consecuencias severas y equiparables a la intención del daño", recalcó.Explicó que su propuesta no sólo protege a los seres sintientes, sino también a la ciudadanía, pues dejar veneno en parques, jardines y banquetas es un atentado contra la salud pública y contra el espacio común, que pone en riesgo a las infancias, a las familias y a todo el que transite cerca."Defender lo común es defender la vida que habita en lo común, y hoy esa vida está siendo atacada con premeditación y alevosía", dijo.