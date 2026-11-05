Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Xóchitl, niña genio de Chiapas

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este jueves en Palacio Nacional a Xóchitl, una niña genio originaria de Chiapas que inventó un calentador de agua certificado que aprovecha la energía solar para disminuir el desperdicio de este líquido.

En una transmisión en vivo para TikTok, la Mandataria federal dio una visita a la joven por este recinto histórico, en donde le expresó su reconocimiento por este invento que puede beneficiar a zonas vulnerables.

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Además, asignó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Energía (Sener) para ponerse en contacto con la pequeña científica para difundir este proyecto."Yo le digo a Luz Elena González y Mario Delgado. Nos ponemos de acuerdo para que muy pronto vayan allá, conozcan el invento y vean cómo se puede reproducir", expresó la Presidenta.Xóchitl contó que este proyecto ha tenido varias modificaciones para obtener el mejor prototipo posible que conserve mejor el calor al momento de calentar el agua.Además, expresó su deseo de que este artefacto pueda implementarse en comunidades que más lo necesiten y no solo en su natal Chiapas. "Ayudaría muchísimo", consideró.Según la menor, después de poner el invento en práctica en algunos domicilios, los usuarios le han agradecido porque "el agua sí les sale muy caliente y ha ayudado a bajar el costo de gas".Un calentador solar de estos cuesta alrededor de 500 pesos y puede ahorrar hasta tres meses de gas. Hasta el momento solo se ha instalado en seis domicilios, incluido el de la propia Xóchitl.Por su parte, la presidenta Sheinbaum refrendó su intención de dar todo el apoyo necesario a Xóchitl. "Le ponemos patente Calentador Xóchitl. Se puede hacer registro en el IMPI, lo podemos ver", dijo.La niña se volvió viral tras un video del influencer Alexis Omman, quien en redes sociales hizo un llamado a que la presidenta de México la recibiera o simplemente le diera la mano, para que la inventora alcanzara más visibilidad.