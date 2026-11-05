Familia de Zacatecas sufre volcadura en la Valles-Rioverde
El accidente ocurrió cerca del ejido Santa Anita; el conductor del vehículo perdió el control y chocó en un cerro
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CIUDAD VALLES.- Un vehículo en el que viajaba una familia completa volcó sobre la carretera libre Valles-Rioverde; cuatro menores de edad y dos adultos mayores resultaron lesionados.
El accidente sucedió la mañana de este jueves, en el kilómetro 17+500 de la carretera federal número 70, cerca del ejido Santa Anita.
Una camioneta tipo SUV, color blanco, se salió del camino y chocó contra un cerro; posteriormente, volcó.
A bordo viajaban María Márquez Ruiz, de 62 años de edad; Rodolfo Acosta Pereira, de 67 años; Santiago, de 6 años; Ximena, de 6 años; Emma, de 4 años, y Mauro, de 3 años, todos con domicilio en Zacatecas.
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De acuerdo con la información obtenida, la familia tenía la intención de conocer las cascadas de Tamul, pero en el trayecto el conductor perdió el control del volante y sufrieron el accidente.
Los socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) les brindaron los primeros auxilios y los trasladaron a una clínica particular.
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