Investigan a padres de bebé fallecido en Nuevo León

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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga a los padres de un bebé de un año y 11 meses que llegó sin vida al Hospital Universitario y presentaba diversas lesiones en el cuerpo.

Mientras la madre ya rindió declaración ante las autoridades, el padre no ha sido localizado.

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El caso se reportó la mañana del domingo, cuando personal médico del Hospital Universitario confirmó el fallecimiento del menor al momento de su ingreso. Durante la revisión clínica, los especialistas detectaron golpes en el rostro, tórax y abdomen, situación que derivó en la intervención de agentes ministeriales.De acuerdo con las primeras indagatorias, el niño había sido llevado previamente por su madre a un hospital ubicado en el municipio de García. Posteriormente fue canalizado al Hospital Universitario debido a su estado de salud, aunque ya no fue posible salvarle la vida.La víctima, identificada con las iniciales L.L.G., residía junto a su familia en una vivienda de García. Según la información recabada por los investigadores, el menor presentó complicaciones de salud desde la noche anterior, lo que motivó su traslado para recibir atención médica.Sin embargo, las lesiones detectadas durante la valoración médica abrieron una línea de investigación adicional para determinar si los golpes tuvieron alguna relación con el fallecimiento del niño.Una fuente cercana al caso indicó que la madre, de 19 años, fue entrevistada por las autoridades como parte de las diligencias. En tanto, el padre, de 35 años, continúa sin ser localizado.La Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación y analiza el entorno familiar del menor para establecer si existían antecedentes de violencia o maltrato.